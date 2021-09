Trois domaines ont porté plainte, estimant que le classement 2012 des grands crus de Saint-Émilion avait été faussé. Ils reprochent à deux grands vignerons d'avoir participé à l'élaboration du nouveau règlement puis au classement lui-même, alors qu'ils avaient des intérêts dans plusieurs domaines candidats.

Le Château Angélus a accédé au rand de "Premier grand cru classé A" en 2012 © Getty / South China Morning Post

Que se joue-t-il derrière les mentions "grand cru classé" et "premier grand cru classé" qui figurent sur les étiquettes des Saint-Émilion les plus prestigieux ? Deux figures du milieu viticole bordelais, Hubert de Boüard et Philippe Casteja sont jugées à partir de ce lundi dans la capitale girondine pour "prise illégale d'intérêt". Il leur est reproché d'avoir participé au classement officiel des vins de Saint-Émilion tout en ayant des intérêts dans plusieurs domaines.

Des enjeux financiers colossaux

Pour comprendre, il faut savoir que deux classements régissent le vignoble bordelais : celui du Médoc, créé en 1855, immuable. Et celui de Saint-Émilion, révisé tous les dix ans. Avec un enjeu financier colossal pour les domaines. Ceux qui sont adoubés voient leur valeur s'envoler. "Quand vous êtes grand cru, votre hectare de vigne vaut 1,5 million. Quand vous êtes Premier grand cru, c'est 4 ou 5 millions. Quand vous n'êtes plus classé, c'est 600 000 euros", expliquait ainsi en 2016 la journaliste Isabelle Saporta, autrice de Vino Business.

Le dernier classement remonte à 2012. A-t-il été faussé ? C'est ce qu'affirment trois domaines (Croque-Michotte, Corbin-Michotte, La Tour du Pin Figeac), candidats malheureux, qui ont porté plainte en 2013. Ils estiment que des membres du comité de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), dépendant du ministère de l'Agriculture et chargé d'élaborer le classement, ont été juges et parties.

Dans leur viseur : Hubert de Boüard et Philippe Casteja. Le premier, aujourd'hui âgé de 65 ans, est co-propriétaire du Château Angélus qui, justement, a accédé en 2012 au rang de "Premier grand cru classé A". Autrement dit, le saint des saints. Il a également des intérêts dans d'autres châteaux figurant au classement, soulignent les plaignants. Le second, Philippe Casteja, 72 ans, possède quant à lui plusieurs domaines dont le Château Trotte Vieille, figurant dans la catégorie des "Premiers grands crus classés".

Des critères élaborés sur mesure ?

"Vous pouvez dire que l'examen du bac est égalitaire parce que les sujets sont les mêmes pour tout le monde, mais lorsqu'un candidat a participé à la rédaction des sujets, ça n'est plus égalitaire", explique Éric Morain, avocat des parties civiles. Celles-ci estiment que les critères du classement ont été retenus pour avantager le Château Angélus de Hubert de Boüard, en prenant par exemple en compte la notoriété des domaines. Or, l'étiquette du domaine apparaît dans de nombreux films au cinéma (par exemple dans "La Môme" en 2007 ou dans "Spectre", le dernier James Bond sorti en 2015).

Les prévenus, eux, se sont défendus d'avoir pesé dans les délibérations. En garde à vue, Hubert de Boüard a expliqué ne pas avoir participé aux différents votes. Il a également souligné que toues les membres du comité national, nommés par le ministre, étaient des acteurs national du monde viticole. Dans son ordonnance, le juge d'instruction a néanmoins estimé qu'il avait été "omniprésent à tous les stades de la procédure d'élaboration du classement de 2012".

Entendu librement par les enquêteurs, Philippe Casteja a déclaré ne pas avoir été consulté pour l'élaboration du nouveau règlement et l'avoir "subi plus qu'autre chose". "Il a pu a minima prendre la parole et assister aux débats, voire être parfois présent lors des votes", écrit le magistrat instructeur qui a décidé de le renvoyer également devant le tribunal correctionnel de Bordeaux. Le procès doit durer jusqu'à mardi.