La sœur et la mère du terroriste Abdel-Malik Petitjean sont venues témoigner, ce vendredi, au procès de l'attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray, devant la cour d'assises spéciale, à Paris. Un récit teinté de deuil et de culpabilité.

La jeune femme qui témoigne, ce vendredi matin, devant la cour d'assises spéciale, a perdu son frère. Et ce frère a tué. Alors, elle retient son souffle et ses larmes, pour parler d'une douleur faite de deuil et de culpabilité. "Je suis traumatisée, je ne reconnais pas mon petit frère", explique, à la barre, la sœur d'Abdel-Malik Petitjean, l'un des assassins du prêtre Jacques Hamel, tué dans son église de Saint-Etienne-du-Rouvray, le 26 juillet 2016. Un frère "gentil", "respectueux", qui lui a rendu visite deux semaines plus tôt, dans le centre de la France. "C'est après que je me suis dit qu'il y avait quand même des signes, mais, sur le moment, on se dit que ça ne peut pas nous arriver".

La jeune femme remarque bien, environ un an avant les faits, que son frère est plus assidu dans sa pratique religieuse. Mais ils n'abordent pas le sujet, ni celui des attentats, dont le dernier, à Nice, se produit alors qu'ils sont ensemble. Elle ne sait pas non plus, dit-elle, qu'il a essayé de se rendre en Syrie.

"Qu'est-ce qu'ils ont encore fait, ces fous ?"

La voix posée, entrecoupée de sanglots, elle se remémore ce 26 juillet 2016. A la mi-journée, au travail, elle entend parler d'un attentat survenue dans une église de Seine-Maritime, un peu plus tôt. "J'ai dit à ma collègue 'Qu'est-ce qu'ils ont encore fait ces fous ?' " mais l'assure, elle n'a "jamais" pensé à son frère.

Rentrée chez elle, cette mère de deux enfants allume son ordinateur "pour acheter des fournitures pour mes filles". Elle voit se dessiner, sous ses yeux, ce que le président décrit comme "un plan d'action" : quantité de messages que son frère a échangée, quelques jours plus tôt, lors d'une visite chez elle, avec des membres de la "jihadosphère". Treize pseudos différents. Des appels au meurtre, une photo d'Abdel-Malik Petitjean avec le drapeau de l'Etat islamique. Et l'évocation d'un prêtre égorgé. "Je me suis dit 'Comment savait-il que ça allait se passer ?' Elle refuse de croire que son frère a un lien avec l'attaque, mais prévient immédiatement la police.

"Tu savais que c'était quelqu'un de naïf"

Un signalement "déterminant" qui a permis d'accéder à de précieuses information, lui précise l'une des avocates générales un peu plus tard, tentant de rassurer la témoin : "Il n'est absolument pas question de vous culpabiliser". "Mon regret, c'est de ne pas avoir allumé l'ordinateur la veille", explique la sœur du terroriste, qui dit s'en vouloir "énormément", demande des excuses aux parties civiles : "Je n'ai jamais voulu croire à un changement [chez mon frère], je n'ai pas joué mon rôle de grande sœur". Le président intervient : "Il y a des choses qui sont difficiles à prévoir, pour les proches comme pour les institutions".

Dans le box, Farid Khelil, cousin d'Abdel-Malik Petitjean, la regarde, et écoute les accusations de sa cousine : "Il n'a rien fait pour l'empêcher, je sais qu'il était au courant".

Même colère, un peu plus tard, de la part de la mère de l'assaillant : "Tu as laissé Malik, tu t'es débiné, tu savais que c'était quelqu'un de naïf". Nerveuse, elle triture un mouchoir en papier, et, plus que de l'attentat, parle de son deuil. "Tous les soirs je pleure, je dis 'Vous m'avez pris mon bébé', des fois je vais dans la chambre et je dis 'Malik, je t'ai fait avec de l'amour, des câlins, des cadeaux' et du jour au lendemain il bascule dans un drame". "On me traite comme une terroriste, on m'insulte dans la rue, on m'a fermé toutes les portes", détaille la mère de famille, au long de deux heures d'audition souvent confuse.

Le dernier message reçu : "Dodo"

Tantôt elle semble avoir beaucoup à dire, évoque la fille de son ex-compagnon qui aurait eu, elle aussi, une influence néfaste sur son fils. À d'autres moments, elle invoque le "traumatisme", la "tempête" dans sa tête, qui lui occasionnerait des trous de mémoire. Notamment lorsque le président cherche à savoir ce qu'elle aurait pu avoir deviné des funestes projets de son fils. Il s'étonne de son empressement à faire essayer de le joindre les jours précédents l'attentat, et de ses nombreuses sollicitations auprès de son neveu, Farid Khelil, chez qui Abdel-Malik Petitjean dit être allé, alors qu'il se rend en réalité à Saint-Etienne-du-Rouvray. Le matin du 26 juillet, à 7h30, son fils lui envoie, pour mettre fin à ses sollicitations, et en guise de dernier message : "Dodo".

"J'étais au courant de rien, jusqu'à la dernière minute, où j'ai compris", explique la mère de l'assaillant, face à des messages qui lui soumet le président, et pouvant être interprétés comme laissant supposer qu'elle savait ce qui se préparait. Elle explique être "rentrée dans le jeu" de son fils, dans l'espoir de le convaincre de changer d'avis. Elle s'agace des questions de l'avocat de son neveu, dit à plusieurs reprises être "fatiguée".

Sa fille, qui raconte s'être éloignée de sa famille, avait estimé, quelques heures plus tôt, dans cette même salle : "Je pense qu'elle était dans le déni".