Pour éviter un procès dans l'affaire des heures supplémentaires fictives des agents de la ville, l'ancien maire de Marseille a choisi de plaider coupable de détournement de fonds publics par négligence. Édile pendant 25 ans, Gaudin se retrouve condamné à six mois de prison avec sursis et 10 000 euros d’amende.

Jean-Claude Gaudin, l'ancien maire de Marseille, lors de son dernier conseil municipal. © AFP / Gerard Julien

Jean Claude Gaudin devait reconnaitre les faits pour que la justice valide son accord avec le parquet national financier (PNF) et atténue sa peine. En visioconférence depuis sa maison marseillaise, l’ancien maire de 82 ans concède, d’une voix tonitruante : "Sans doute ai-je été négligent. On pensait d’abord à la paix sociale pour gérer les 12 000 agents de la ville. J’assume ! Quand j’ai vu qu’il y avait des abus, j’y ai mis fin. Dès que j’ai pu", assure-t-il.

Un système clientéliste hérité des années Defferre

La présidente de la 32e chambre du tribunal judiciaire de Paris esquisse un sourire. "Vous l’avez su un peu avant d’y mettre fin !", fait elle remarquer à l’ancien maire. "Je crois que tout le monde l’a su bien avant !", renchérit le procureur financier. Il cite les rapports de la Cour régionale des comptes qui alertaient dès 2006 sur le non-respect du temps de travail règlementaire des agents municipaux et sur les heures supplémentaires allouées sans aucun contrôle. "Pas de badgeuses, rien du tout !", s'étonne le magistrat.

Le procureur financier décrit le système clientéliste qui régnait au sein de la municipalité depuis les années Gaston Defferre. "Un pacte scellé entre la ville et un syndicat, une cogestion avec des agents recrutés dans des conditions extrêmement favorables et des rémunérations qui ne correspondent pas au temps de travail effectué", explique le magistrat. Il souligne que Jean-Claude Gaudin a hérité de ces pratiques à son arrivée à la tête de la ville en 1995. "Il avait un choix à faire : s’en accommoder ou se mettre en règle. Malheureusement, il a fallu qu’un juge pénal intervienne pour qu’il y ait une prise de conscience."

Jean-Claude Gaudin a mis en place de nouvelles mesures, deux ans avant la fin de son dernier mandat, après des perquisitions à la mairie.

Quatre ans d’enquête et sept prévenus

"On a tout fait pour œuvrer au mieux pour la ville", scandent tour à tour les six autres prévenus. Anciens collaborateurs du maire, ils sont tous des retraités aux cheveux gris. Parmi eux, Claude Bertrand, l’ancien directeur de cabinet de Jean-Claude Gaudin mais aussi deux responsables des ressources humaines, le directeur général des services et son adjoint ainsi que le patron du Samu Social de la ville. C’est d’ailleurs le fonctionnement du Samu Social, en charge des maraudes pour les sans-abris, qui met la puce à l’oreille des enquêteurs.

Un nombre d’irrégularités impressionnant dans la grande majorité des services.

En 2017, alors que la justice s’intéresse à l’organisation de ce service souvent cité en exemple, "le parquet de Marseille comprend rapidement qu’il y a un problème de gestion", explique le procureur financier qui a récupéré le dossier.

En 2018, quand la section de recherche de la gendarmerie débarque à l’hôtel de ville pour contrôler les 12.000 employés municipaux, les enquêteurs découvrent "un nombre d’irrégularités impressionnant dans la grande majorité des services". Les agents en charge du Samu social, des musées, des bibliothèques ou encore d’Allo mairie, bénéficient de 15 à 20 heures supplémentaires par mois, de façon "systématique", alors qu’ils ne respectent même pas le temps de travail fixé par la ville de 1.567 heures annuelles. Une durée pourtant inférieure à ce que prévoit la loi pour les employés municipaux avec 1.607 heures travaillées par an.

Un million d'euros de préjudice par an

Ce système a couté un million d’euros par an à la ville selon la présidente. Après avoir accepté la peine requise par le PNF pour Jean-Claude Gaudin, la justice valide également les peines négociées pour ses anciens collaborateurs : de dix mois de prison avec sursis pour la plus sévère, à 5.000 euros d’amende pour la plus clémente. "La complaisance qui a pu exister ces 20 dernières années n’existe plus !", lance le procureur national financier.

Le magistrat assure que ces condamnations rapides doivent servir d’exemple et d’avertissement pour les autres communes. "Oui, il peut y avoir des discussions avec les syndicats mais le temps de travail doit être respecté. Sinon il y aura des poursuites", explique-t-il, "c’est ça que le citoyen marseillais attend, quand il a du mal à marcher dans la rue à cause des rats et des immondices".