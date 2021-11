Nicolas Sarkozy s'est présenté mardi au procès des sondages de l'Élysée, comme l'avait ordonné le tribunal correctionnel de Paris. L'ancien chef de l'État a toutefois refusé de répondre aux questions : "Je n'ai pas à vous rendre compte de la façon dont j'ai exercé mon mandat."

Le tribunal avait estimé que le témoignage de Nicolas Sarkozy était "nécessaire à la manifestation de la vérité" et avait ordonné son audition ce mardi. © AFP / Bertrand Guay

"Je le jure". Comme annoncé, Nicolas Sarkozy s'est bien présenté ce mardi 2 novembre devant le tribunal correctionnel de Paris, où il était convoqué comme témoin au procès des sondages de l'Elysée. Pour autant, l'ancien chef de l'État a refusé de répondre aux questions, estimant que son audition était contraire à la Constitution. Moins d'une heure s'est écoulée entre le moment où Nicolas Sarkozy s'est avancé à la barre, visage fermé, pochette bleu ciel sous le bras, et celui ou il a quitté la salle d'audience, sans dire un mot.

Sitôt après avoir prêté serment, l'ancien président demande au tribunal l'autorisation de faire une déclaration liminaire. "J'ai appris par la presse que vous aviez lancé un mandat d'amener pour me contraindre à témoigner", lance-t-il. "C'est une décision inconstitutionnelle, et totalement disproportionnée."

"Je n'ai pas à vous rendre compte de la façon dont j'ai exercé mon mandat"

Pour Nicolas Sarkozy, nul doute sur ce point : son immunité présidentielle et le principe de séparation des pouvoirs l'empêchent de témoigner. "Je n'ai pas à vous rendre compte de l'organisation de mon cabinet ou de la façon dont j'ai exercé mon mandat. J'en air rendu compte devant les Français. J'ai été battu aux élections. De peu, mais j'ai été battu."

Venir ou ne pas venir au tribunal aura donc été "une décision difficile". "J'avais le choix entre l'escalade, qui aurait été indigne de la part d'un ancien président, ou bien venir, mais sans changer mes convictions, et donc sans répondre à vos questions."

En face, le président du tribunal, Benjamin Blanchet se montre imperturbable. Pose une première question. "Sans doute n'ai-je pas été clair", lui répond Nicolas Sarkozy. "Je vous ai dit que je n'avais pas le droit de m'extraire de mes obligations constitutionnelles". Qu'à cela ne tienne. Le magistrat continue d'égrener ses questions, une vingtaine en tout. Avec le même résultat.

Le tribunal avait estimé que le témoignage de Nicolas Sarkozy était "nécessaire à la manifestation de la vérité" et avait ordonné son audition ce mardi. Pas sûr que les débats aient avancé d'un iota. Jérôme Karsenti, l'avocat de l'Association Anticor préfère y voir la force du symbole. "Il n'a répondu à rien sur le fond, il est venu expliquer ce qu'était sa conception de l'immunité, il n'a pas fait avancer le débat de fond, mais je crois que, judiciairement, on a de plus en plus le sentiment que la justice est égale pour tous et qu'on ne peut pas s'abriter derrière des fonctions pour éviter de comparaitre et de répondre de ses actes", a-t-il estimé. Le procès se poursuit jusqu'au 10 novembre.