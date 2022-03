Les associations Inter-LGBT, SOS homophobie, Stop Homophobie, Adheos, Quazar et Mousse portent plainte contre Éric Zemmour pour "contestation de crime contre l'humanité", "celui-ci ayant nié la déportation des homosexuels français pendant la Seconde Guerre mondiale", annonce leur avocat dans un communiqué ce mercredi.

Éric Zemmour est visé par une plainte pour "contestation de crime contre l'humanité".

Éric Zemmour est visé par une nouvelle plainte. Les associations Inter-LGBT, SOS homophobie, Stop Homophobie, Adheos, Quazar et Mousse portent plainte contre le candidat Reconquête! pour "contestation de crime contre l'humanité". Elles lui reprochent d'avoir "nié la déportation des homosexuels français pendant la Seconde Guerre mondiale", écrit leur avocat, maître Étienne Deshoulières dans un communiqué ce mercredi. Une phrase précise écrite par le candidat dans son livre "La France n'a pas dit son dernier mot" (Ed. Rubempré) est visée par la plainte : "La déportation en France d'homosexuels en raison de leur 'orientation sexuelle', comme on dit aujourd'hui, est une 'légende'". "Cette affirmation est fausse", assure l'avocat des associations.

Dans ce passage du livre, Éric Zemmour évoque un désaccord avec l'ex-patron de l'UMP, Jean-François Copé, qui avait exclu le parlementaire Christian Vanneste du parti "en raison de la polémique qu'il avait provoquée en affirmant que la déportation des homosexuels depuis la France était une 'légende'". Pour Éric Zemmour, Christian Vanneste "a raison". Lorsque la polémique avait éclaté en 2012, le président de l'association des Fils et Filles de Déportés Juifs de France, Serge Klarsfeld, avait déclaré qu'à sa connaissance, il n'y avait pas eu "d'homosexuel déporté de France". "Parmi les déportés, il y avait des homosexuels mais ils ont été déportés comme Juifs, résistants ou droits communs", avait alors ajouté Serge Klarsfeld.

"Au moins 200" hommes accusés d’homosexualité ont été déportés, affirment les associations

"La déportation des homosexuels français, une réalité historique établie", affirment les associations. S'appuyant sur le travail historique d'Arnaud Boulligny, Jean-Luc Schwab et Frédéric Stroh, elles estiment qu'en France "au moins 500 hommes accusés d’homosexualité ont été arrêtés. Parmi eux, au moins 200 furent déportés pendant l’occupation allemande."

C’est "la première fois que des poursuites sont engagées pour négationnisme contre les propos niant la réalité de la déportation des homosexuels en France pendant la Seconde Guerre mondiale", souligne l'avocat, pour qui "Éric Zemmour a falsifié l’histoire pour justifier ses positions homophobes".

La déportation des homosexuels officiellement reconnue par la France

D'après les associations, la répression a eu lieu dans les trois zones. Dans la zone annexée, elle a "commencé immédiatement après la défaite militaire de la France" et s'est amplifiée avec l'introduction progressive du droit allemand, "qui sanctionnait les relations homosexuelles masculines", indique le communiqué. Dans cette zone, "au moins 413 hommes, accusés ou suspectés d’homosexualité" et "au moins 153 d’entre eux ont été déportés entre 1941 et 1945".

Dans la zone occupée, il y a eu "44 arrestations d’homosexuels", jugés par des tribunaux militaires allemands. Douze ont été déportés. "Après 1942, la Gestapo a en outre procédé à des arrestations et déportations en dehors de tout cadre légal, portant à 21 le nombre total de déportations avérées depuis la zone occupée." Dans la zone libre, "une cinquantaine d’ordonnances d’internement administratif visant des « invertis », majoritairement dans les Alpes-Maritimes" ont été documentées, "avec sept déportations".

La déportation des homosexuels a été reconnue à partir de 1995 par la France. "Pierre Seel (1923-2005), seul Français revendiquant son homosexualité comme motif de déportation, a obtenu en 1994 le titre de déporté politique", note maître Étienne Deshoulières.