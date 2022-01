Le tribunal correctionnel de Paris a reconnu l'ancien secrétaire général de l'Elysée coupable de favoritisme. L'historien Patrick Buisson, alors conseiller de l'ombre de Nicolas Sarkozy, s'est vu infliger 2 ans de prison avec sursis.

Claude Guéant au tribunal judiciaire de Paris, le 18 octobre 2021 © AFP / STEPHANE DE SAKUTIN

Incarcéré depuis plus d'un mois, Claude Guéant n'était pas à l'audience ce vendredi pour entendre la décision du tribunal dans l'affaire des sondages de l'Elysée. Les juges ont condamné l'ancien secrétaire général de la présidence à 12 mois de prison dont 4 mois assortis de sursis, avec mandat de dépôt différé.

L'historien et ancien conseiller Patrick Buisson, absent lui aussi, est condamné à deux ans de prison avec sursis et 150 000 euros d'amende. L'ancienne directrice de cabinet de Nicolas Sarkozy, Emmanuelle Mignon, écope de 6 mois de prison avec sursis. L'ex-sondeur Pierre Giacometti est sanctionné de 6 mois de prison avec sursis et 70 000 euros d'amende.

"Ecuries d'Augias de la gestion publique"

On parle ici des centaines d'études et de conseils en opinion commandés sous le mandat de Nicolas Sarkozy sans aucune mise en concurrence. Dans leur réquisitoire en novembre dernier, les deux magistrats du parquet national financier avaient décrit l'Elysée de Nicolas Sarkozy comme "les écuries d'Augias de la gestion publique". Ils avaient requis 2 ans de prison dont la moitié assortie de sursis à l'encontre de Patrick Buisson, ancien conseiller de l'ombre du président et jugé notamment pour avoir détourné 1,4 million d'euros d'argent public grâce à des marges "indues" sur les sondages qu'il revendait à la Présidence. Six mois de prison avec sursis avaient également été réclamés à l'encontre de l'autre conseiller extérieur de Nicolas Sarkozy, Pierre Giacometti, ainsi que 10.000 euros d'amende à l'encontre d'Emmanuelle Mignon, ancienne directrice de cabinet du président.

Claude Guéant, 77 ans, a été écroué le 13 décembre dernier à la maison d'arrêt de la Santé, à Paris, dans un autre dossier, celui dit des primes en liquides du ministère de l'Intérieur. La justice a estimé qu'il n'avait pas respecté ses obligations de paiement. La décision concernant sa demande d'aménagement de peine doit être rendue le 7 février.

Nicolas Sarkozy n'était pas poursuivi dans ce dossier, poursuivi par son immunité présidentielle. Malgré son refus initial d'être entendu comme témoin, le tribunal avait néanmoins choisi de le contraindre à témoigner. A l'audience, l'ancien président de la République avait néanmoins refusé de répondre aux questions.