L'homme qui a passé 48 heures en cavale et qui est soupçonné d'avoir tiré sur des passants mardi soir, a été neutralisé par les force de l'ordre ce jeudi soir.

Un appel à témoins avait été publié mercredi soir © Police

La fin de la traque. 720 policiers et gendarmes étaient à la recherche du tireur du Marché de Noël. Des fouilles avaient été menées notamment dans le quartier du Neudorf. On sait que plusieurs équipes du Raid, du GIGN et des brigades de recherche et d'intervention se tenaient prêtes également dans la région de Strasbourg, pour éventuellement donner l'assaut par exemple dans une planque.

Plusieurs tirs ont été entendus jeudi soir vers 21h et l'homme de 29 ans a été abattu par la police qui l'a repéré au niveau du 74 rue du Lazaret où un très important dispositif avait été déployé. Cherif Chekatt a alors ouvert le feu sur trois policiers et qui ont riposté. Aucun membre des forces de l'ordre n'est blessé.

Peu avant, les envoyés spéciaux de France inter avaient noté la présence d'un hélicoptère qui surveillait le quartier de la Meinau, tout proche, dans une zone industrielle.

La traque aura duré 2 jours

Cherif Chekatt aura donc été neutralisé dans le quartier de Neudorf, ce même quartier où les policiers avaient perdu sa trace peu après l'attaque meurtrière contre le marché de Noël de Strasbourg. Chekatt avait été blessé par des militaires de Sentinelle mais il avait réussi à monter dans un taxi qu'il avait braqué et il s'était fait déposer prés de l'hôtel de police de Strasbourg. Là il y avait eu des échanges de tirs avec des policiers qu'il avait visé, avant qu'il ne réussisse à nouveau a échapper à la police et disparaître

Une partie de la famille de Cherif Chekatt et l'un de ses proches avaient été placés en garde à vue, à la recherche d'informations précieuses pour la traque.

Les enquêteurs avaient fait ce jeudi plusieurs visites d'appartements dans le quartier du Neudorf pour "des levées de doute", sans trouver personne.

Un multirécidiviste

Né à Strasbourg, Chekatt a été condamné pour des faits de droit commun dès l'âge 13 ans. Il avait à son actif 27 condamnations pour des faits de vol et de violence, en France principalement, mais aussi en Suisse et en Allemagne où il a avait également été incarcéré en 2016 pour cambriolages, avant d'être expulsé en France.

Lors d'un passage en prison en France, Cherif Chekatt s'était fait remarquer pour des actes de violences et pour son prosélytisme religieux, un comportement signalé à la Direction générale de la sécurité intérieure.

"Je suis fier de vous" a dit Christophe Castaner aux policiers à 22h13, pour terminer une intervention d'à peine une minute, où il a précise les conditions dans lesquelles l'homme a été neutralisé.

Cherif Chekatt est l'auteur présumé de la fusillade qui a fait trois morts et 13 blessés mardi au Marché de Noël, selon un dernier bilan fourni par le ministre.