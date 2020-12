Jamais une suspension n'avait été si longue lors d'un procès d'assises. Elle aura duré un mois, à ce procès des attentats de janvier 2015, où le principal accusé Ali Riza Polat a contracté le Covid-19, avec des vomissements. Il a fini par revenir dans son box, teint pâle, mais les plaidoiries ont repris.

Le procès des attentats de janvier 2015 a repris au palais de Justice de Paris © AFP / Jeanne Fourneau / Hans Lucas

Le procès des attentats de janvier 2015 est décidément historique. Commencé il y a trois mois jour pour jour, il a été suspendu pendant pile un mois, une durée inédite à un procès d'assises, du jamais vu, dans un contexte de crise sanitaire tout aussi extraordinaire. Et c'est d'ailleurs le Covid-19 qui a causé cette interruption de procès. Le principal accusé, Ali Riza Polat, avait contracté le virus pandémique, tout comme deux autres co-accusés. Mais c'est surtout l'état de santé de Polat qui a obligé la cour d'assises à prolonger la suspension, à cause de vomissements qui semblaient durer depuis un mois.

"Emmenez-moi à l'hôpital !", s'écrie l'accusé qui crache

De retour dans son box ce matin, après l'ultime feu vert d'un expert médical, Ali Riza Polat a le teint pâle. Son escorte l'amène après tous les autres accusés. Des avocats de la défense murmurent que Polat vient de vomir à nouveau, avant de venir se rasseoir à son procès. La salle d'audience est quasi comble. De nombreux survivants de Charlie Hebdo et de l'Hyper Cacher sont là pour cette reprise tant attendue, reportée plusieurs fois.

La cour d'assises spécialement composée fait son entrée. Le président de Jorna lit la dernière expertise ayant conclu que la présence de l'accusé Ali Riza Polat était possible, ce matin. "Il est apte", a écrit l'expert médical. Et pendant que le magistrat détaille cette expertise-là, Ali Riza Polat se met à cracher très bruyamment dans un sac. La salle pousse des exclamations. Le président poursuit sa lecture. Explique que le médecin désigné avait prescrit un anti-vomitif par injection pour Ali Riza Polat, un médicament très banal, du Primperan. Mais Polat a refusé de le prendre sous cette forme, protestant dans cette cellule, clamant qu'il ne voulait "pas servir de cobaye". L'expert a pourtant écrit dans son rapport à la cour que le Primperan était un médicament "classique avec des contre-indications rares. M. Polat ne présente pas de contre-indications à ce traitement". Un jeune avocat d'Ali Riza Polat agite les manches de sa robe, estime que l'expert ne prend pas en compte les "problèmes génétiques" de son client. Et pendant qu'il parle, Polat recommence à cracher, tête baissée, en faisant beaucoup de bruit. "Emmenez-moi à l'hôpital !", s'écrie-t-il.

Le président poursuit sa lecture, imperturbable. Et informe toute la salle d'audience qu'hier, la principale avocate de Ali Riza Polat, Me Coutant-Peyre, était d'accord pour une reprise d'audience dans la mesure où son client pouvait aller aux toilettes avec son escorte, même lors des plaidoiries, sans qu'on estime que l'audience ne soit perturbée. À l'ouverture de l'audience, Me Coutant-Peyre n'est pas là, et son jeune collaborateur réclame des expertises pluridisciplinaires, faisant part de ses doutes sur la compétence de l'expert nommé. Nouvelles protestations sur le banc des parties civiles.

"C'est un malade imaginaire !", rétorque un avocat de parties civiles

Me Mouhou, une des robes noires, se lève et fonce au micro. Il se fâche. Rappelle que plusieurs expertises ont déjà été réalisées. "On est sur une simulation depuis le départ !", clame Me Mouhou, "avec quelqu'un qui théâtralise, et prend en otage un procès historique. C'est un malade imaginaire !" À son tour, Julie Holveck, l'avocate générale prend la parole, dit : "Nous ne sommes pas médecins, ni vous ni moi ni M. Polat." Elle parle de l'expertise d'un autre médecin, ajoute qu'il n'y a jamais eu "de nécessité d'hospitalisation". La magistrate regrette que l'accusé Polat ne veuille pas prendre son traitement au Primperan. "S'il refuse, c'est son choix, c'est à nous d'en tirer les conséquences, sinon c'est laisser à M. Polat le cours de ce procès", prévient-elle. Et elle requiert la reprise de l'audience. Et le procès reprend enfin, là où il s'était arrêté, avec les plaidoiries d'avocats de parties civiles. Tandis que l'accusé Polat continue à cracher régulièrement, dans un sac plastique posé dans une bassine.

Me Amélie Tripet se met à plaider, pour l'imprimeur de Dammartin-en-Goële Michel Catalano, "ce héros, qui n'en est pas moins une victime", et en pleine plaidoirie, Polat réclame d'aller à l'hôpital et grommelle : "Je m'en bats les couilles d'écouter ces salades." Le président gronde "s'il vous plaît !" et l'autorise à sortir avec son escorte, mais prévient Polat qu'il finira expulsé de son propre procès s'il recommence à être ainsi insultant en pleine plaidoirie. Polat sort aux toilettes encadré de policiers cagoulés, revient en vociférant que "c'est un truc de fou, j'ai vomi que de la bile, j'ai rien dans le ventre". La reprise de ce procès historique a décidément eu lieu dans une étrange atmosphère. Les plaidoiries de parties civiles vont se poursuivre jusqu'à ce soir.