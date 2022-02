Plus de deux ans après l'attaque de la préfecture de police de Paris, la justice donne raison à un agent de la police judiciaire que ses collègues soupçonnaient de radicalisation.

La préfecture de police de Paris le 3 octobre 2019, où quatre agents ont été tués dans une attaque au couteau. © AFP / Geoffroy Van der Hasselt

Le 3 octobre 2019, Mickaël Harpon, un informaticien de 45 ans employé depuis 2003 à la Préfecture de police de Paris, a tué trois policiers et un agent administratif, avant d'être abattu. Dans les semaines qui ont suivi, le préfet de police Didier Lallement a reçu plusieurs dizaines de signalements en interne pour des soupçons de radicalisation de policiers et policières. Sept fonctionnaires ont ainsi été suspendus et désarmés devant leurs collègues.

L’un d’eux, Hervé C., un capitaine de confession musulmane, a été suspendu quatre mois, désarmé avant d’être muté. À l’automne dernier, il avait porté plainte pour dénonciation calomnieuse et discrimination. Le tribunal administratif de Paris vient d'annuler toutes les mesures prises contre lui.

Suspension remise en cause par le tribunal

Le tribunal administratif estime que rien ne justifiait les mesures prises à l'encontre du capitaine musulman de la police judiciaire parisienne. Hervé C. avait également l’interdiction d'accéder aux fichiers antiterroristes, alors que c'était le cœur de son métier.

Il a été suspendu pendant quatre mois. Une suspension remise en cause par le tribunal administratif. Parmi les arguments avancés à l'époque des faits, il était reproché au capitaine de ne plus faire la bise aux femmes. C'était faux, comme l'a souligné un rapport de l'IGPN. L’Inspection générale la police nationale l’a blanchi de tout soupçon de radicalisation.

Aucun signe de radicalisation

Les juges estiment que le fait que des policiers et des policières qui travaillaient dans le service aient menacé via leurs organisations syndicales d'un droit de retrait si leur chef restait en place n'était pas un argument valable pour expliquer la suspension de cet officier.

Là où le jugement est peut-être le plus cinglant, c'est au sujet de la durée de la suspension de quatre mois. Les services de renseignement avait très rapidement fait savoir que ce capitaine musulman ne présentait aucun danger ni de signe de radicalisation.