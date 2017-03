Selon nos informations, le suspect de 39 ans, né à Paris et connu des services de renseignement, a tenté de voler le fusil mitrailleur d'une militaire avant d'être abattu.

Les passagers du terminal sud de l'aéroport d'Orly ont été évacués à titre préventif © Reuters / Benoit Tessier

La section antiterroriste du parquet de Paris s'est saisi de l'affaire, mais on ne sait pas encore si l'attaque était terroriste ou non. Selon le ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux, le suspect avait dans un premier temps tiré sur des policiers sur à un contrôle routier à Garges-lès-Gonesse, dans le Val-d'Oise, blessant légèrement un policier vers 7h du matin. Puis, il a été à nouveau "repéré" à Vitry-sur-Seine pour un "car-jacking", un vol de voiture. Avant de finalement arriver à Orly, tenter de dérober (sans y parvenir) l'arme d'une militaire de l'opération Sentinelle, et d'être ensuite abattu.

Une opération de déminage a également été lancée, mais aucun explosif n'a été retrouvé.

Le trafic aérien a été totalement interrompu à l'aéroport dès 8h50, et les passagers ont été progressivement évacués du terminal Sud. Les personnes présentes dans le terminal Ouest ont été confinées. "Les vols ont été suspendus", la porte-parole d'Aéroports de Paris, tout comme la préfecture, demande aux voyageurs "de ne pas se rendre à l'aéroport d'Orly. Une partie des vols ont été déroutés vers l'autre aéroport parisien, Roissy-Charles-de-Gaulle.