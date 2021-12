Le coiffeur Franck Provost a été mis en examen mardi pour "abus de biens sociaux" et "blanchiment en bande organisée de fraude fiscale aggravée". L'enquête a révélé le recours à un logiciel qui permettait de dissimuler une partie de ses recettes en espèces, qui échappaient donc au fisc.

Le coiffeur Franck Provost, 75 ans, a été mis en examen mardi pour "abus de biens sociaux" et "blanchiment en bande organisée de fraude fiscale aggravée". © AFP / Kenzo Tribouillard

"Un mode opératoire connu" : ce qui a permis à des salons Franck Provost de modifier leur comptabilité

Le coiffeur Franck Provost, fondateur du groupe Provalliance a été mis en examen mardi pour "abus de biens sociaux" et "blanchiment en bande organisée de fraude fiscale aggravée". Une enquête préliminaire, ouverte après des signalements à l'administration fiscale en 2017, a révélé le recours, dans plusieurs salons, à un logiciel qui permettait de soustraire au fisc une partie des recettes en espèces, menant ainsi à un préjudice pour l'administration fiscale estimé à plusieurs millions d'euros. Par la voix de son avocat, l'homme d'affaires de 75 ans se dit "serein" et met en cause l'ancien directeur financier du groupe, également mis en examen dans ce dossier, ainsi que quatre autres personnes.

L'enquête a été confiée à la Brigade nationale de répression de la délinquance financière de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF). Sandrine Desliard, adjointe au chef de l'OCLCIFF détaille à France Inter les conditions d'utilisation de ce type de logiciels "frauduleux".

FRANCE INTER : En quoi consiste le logiciel que les protagonistes de ce dossier sont soupçonnés d'avoir utilisé ?

SANDRINE DESLIARD : "Il s'agit d'un mode opératoire que nous connaissons déjà par des dossiers qui ont touché d'autres secteurs d'activité comme les pharmacies ou la restauration. Ce sont des logiciels de caisse qui sont dits 'permissifs' parce qu'ils permettent une correction de la comptabilité jusqu'à sa clôture, ce qui donne la possibilité d'ajuster les erreurs de caisse. Le logiciel devient ce que l'on préfère appeler un logiciel 'frauduleux' lorsqu'il donne la possibilité de modifier la comptabilité officielle arrêtée après sa clôture. Donc, à l'origine, ce sont des logiciels qui sont tout à fait légaux, mais dont l'utilisation a été détournée à des fins frauduleuses."

Dans quel sens ?

"Ce logiciel permet, une fois la comptabilité clôturée, d'en retirer une partie des paiements en espèces, de les faire disparaître. Le logiciel va travailler sur la comptabilité, recréer les tickets de caisse, afin de re-balancer les montants et faire en sorte que les retraits d'espèces n'apparaissent pas. Cela vous permet de minorer votre chiffre d'affaires et donc, au niveau fiscal, de ne pas être imposé à hauteur du chiffre d'affaires réel. Et en plus, la disparition pure et simple de ces espèces vous permet, dans le même temps, de les blanchir."

Comment l'existence de ce logiciel a-t-elle été révélée ?

"L'existence de ces logiciels est souvent révélée par des investigations techniques et numériques. La plupart des comptabilités se font aujourd'hui sur informatique. Dans le cas de cette affaire-là, il y a eu une première recherche qui a été faite par l'administration fiscale, qui est en début de chaîne de ce dossier. Nous sommes ensuite passés à une dénonciation au niveau du pénal.

Lorsque nous avons récupéré le dossier, nous avons fait usage de logiciels dits 'de forensique' [analyse des données scientifiques dans le cadre d'investigations, ndlr] au sein de nos services, qui sont des logiciels de recherche de cybercriminalité. Et ces logiciels ont été mis en œuvre par un agent de la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale, qui est à l'origine, d'ailleurs, un officier du fisc mis à disposition chez nous et qui a la qualification particulière d''investigateurs de cybercriminalité'.

Des mesures ont-elles été prises face à ce type de logiciel ?

"Pas ce logiciel précis, mais sur l'utilisation dévoyée des logiciels 'permissifs'. L'Etat s'en est emparé : depuis le 1er janvier 2018, ces logiciels font l'objet d'une forme de certification. Il faut que ces logiciels, avant d'être utilisés par les clients et dans les caisses, obtiennent une marque AFNOR [Association française de normalisation]. Cette marque va venir certifier que le logiciel ne peut pas être modifié et donc ne peut pas voir son activité dévoyée pour devenir un logiciel frauduleux. Si jamais la marque AFNOR n'est pas délivrée, le logiciel ne peut pas être utilisé."