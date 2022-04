L’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) organise ce samedi 30 avril, au Palais des Ducs de Dijon, une vente aux enchères de plus de 1.000 bouteilles de grands crus, saisies lors de perquisitions. L’argent récolté sera reversé au budget de l’Etat.

Des bouteilles de grands crus vendues aux enchères lors des dix ans de l'Agrasc, en 2021 © AFP / Eric PIERMONT

Bourgogne, Bordeaux : les plus grands crus français, sont mis aux enchères ce samedi 30 avril à Dijon. Certaines bouteilles seront mises à prix à plusieurs milliers d’euros. Il s’agit d’avoirs criminels, saisis lors d’enquêtes judiciaires. Cette vente est organisée par l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRSC), dirigée par Nicolas Bessone.

FRANCE INTER : Lors de cette vente, plus de 1.000 bouteilles regroupées en 200 lots, représentants des grands crus de Bourgogne et du Bordelais, sont mis aux enchères. D’où proviennent ces bouteilles ?

NICOLAS BESSONNE : Elles ont été saisies lors de procédures diligentées notamment par le tribunal de Paris, mais pas seulement, et concernant des affaires bien souvent économiques et financières, par exemple le produit d’infractions de blanchiment puisque les délinquants qui commettent ce type d’infractions ont souvent également bon goût ! Et quand ils ont de l’argent mal acquis, ils le réinvestissent dans plusieurs natures de biens. Il s’agit là de grandes bouteilles de vins de nos meilleurs vignobles, tels que Romanée-Conti de Bourgogne, et des grands crus bordelais, type "Cheval Blanc", "Petrus"…

Les avoirs criminels de ce type sont rares, est-ce ce qui rend cette vente exceptionnelle ?

Ce qui est exceptionnel, c’est d’avoir réussi à grouper un nombre de lots de cette qualité. La mise à prix totale est à 1,1 millions d'euros. Pour le 10e anniversaire de l’AGRASC, nous avions vendu des biens récupérés dans l’ensemble des tribunaux de France : des diamants, des lingots de palladium [métal précieux, NDLR], des montres… L’idée est de multiplier ces ventes, pour nous faire connaitre, car il s’agit d’un système étatique vertueux. Nous prenons les biens mal acquis par les truands, les criminels, et les revendons au bénéfice de la collectivité. Il arrive que l’on fasse des affectations directes, mais, en l’espèce, nous n'allions pas donner ces bouteilles aux policiers et aux gendarmes ! Parfois, lorsque l'on saisit un véhicule ultra puissant, nous pouvons le donner à une Brigade de recherche et d’intervention de la police nationale qui aura, comme ça, les mêmes instruments, sans aucun coût à la collectivité, pour lutter contre les trafiquants de drogue qui utilisent des bolides pour importer de la drogue sur le territoire national.

De très grands crus sont proposés lors de cette vente ?

Oui, nous avons par exemple un Romanée-Conti, qui est peut-être le vignoble bourguignon le plus réputé. Certaines bouteilles valent plusieurs milliers d’euros et nous les avons conservées dans des conditions de stockage adaptées à ce type de nectar. Nous avons par exemple une bouteille dont la mise à prix va être de 11.500 euros. Je rappelle encore une fois que nous les vendons dans un but d’intérêt général.

Une vente qui rapporte autant d’argent, cela arrive-t-il souvent ?

Ça dépend. L’an dernier, une vente aux enchères de cryptomonnaie a rapporté 25 millions d’euros, c’est considérable ! Mais nous ne vendons pas que des biens de luxe, nous vendons également des voitures qui peuvent être saisies dans le cadre d’une petite procédure d’escroquerie dans une juridiction du centre de la France et que nous allons vendre 1.000 ou 1.500 euros. Notre intérêt, en vendant ces avoirs criminels, est d’aider les juridictions à dynamiser leurs services des scellés. Mais effectivement, cette vente de grands crus, comme la vente de notre 10ème anniversaire, sont des ventes exceptionnelles, et pour des montants relativement conséquents.

Vente ce samedi 30 avril à partir de 13h30 dans la salle des Flore du Palais des Ducs de Dijon. Des enchères pourront également être portées sur internet en enchérissant sur la plateforme Drouot Digital.