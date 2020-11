Sur des images dévoilées par le site d'information Loopsider, un homme appelé "Michel" subit de nombreux coups de la part de policiers, sans raison apparente. Ce tabassage en règle se déroule dans le XVIIe arrondissement de Paris, alors que le producteur se trouve à l'entrée d'un studio de musique.

Capture d'écran des images et du témoignage diffusé par Loopsider © .

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a demandé ce jeudi la "suspension" de plusieurs policiers impliqués dans le tabassage d'un producteur de musique samedi à Paris, dont la vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux jeudi matin. Ces policiers font par ailleurs l'objet d'une enquête du parquet de Paris pour "violences" et "faux en écriture publique".

"Je demande au préfet de police de suspendre à titre conservatoire les policiers concernés", a twitté le ministre de l'Intérieur. "Je souhaite que la procédure disciplinaire puisse être conduite dans les plus brefs délais". M. Darmanin précise par ailleurs que l'IGPN a été saisie "dès mardi" sur ces faits de violence.

Les policiers ne savaient pas qu'ils étaient filmés

Le jeune média en ligne Loopsider a dévoilé jeudi une vidéo de 13 minutes dans laquelle on voit un homme, producteur de musique appelé "Michel", subir de nombreux coups de la part de policiers, sans aucune raison apparente. Loopsider précise que les policiers ne savaient pas qu'ils étaient filmés quand ils sont intervenus dans l'entrée du studio de musique où se déroule la scène.

Suite à cette interpellation violente, l'homme a dans un premier temps été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête ouverte par le parquet de Paris pour "violences sur personne dépositaire de l'autorité publique" et "rébellion". Mais le parquet de Paris a finalement classé cette enquête et ouvert mardi une nouvelle procédure pour "violences par personnes dépositaires de l'autorité publique" et "faux en écriture publique", confiée à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN).

"Le préfet de Police a saisi l'IGPN sur le plan administratif et a demandé au Directeur général de la Police nationale de suspendre à titre conservatoire les policiers impliqués", a précisé la préfecture de Police.

"Mon client a fait 48 heures de garde à vue de manière injustifiée sur des propos mensongers des services de police qui l'ont outrageusement violenté", a dénoncé son avocate, Me Hafida El Ali, jointe par l'AFP.