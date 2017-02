Après l'interpellation à Aulnay-sous-Bois d'un jeune homme de 22 ans par quatre policiers, le maire LR Bruno Beschizza a regretté sur Facebook que le viol présumé de Théo ait été requalifié en "violences volontaires".

Au micro d'Elodie Forêt, le maire d'Aulnay-sous-Bois a précisé que "la gravité des faits", le jeune homme accusant les policiers de viol en pleine rue avec une matraque télescopique, sous le regard de témoins qui ont filmé l'interpellation, "exige une enquête rapide et précise afin de faire toute la lumière sur ces faits".

"On ne peut pas laisser traîner" a poursuivi Bruno Beschizza, qui souhaite ramener le calme dans sa ville : "cette affaire est grave, la ville d'Aulnay est traumatisée, les habitants sont choqués et il n'y a que la vérité qui peut ramener la sérénité."

Les quatre policiers accusés d'avoir blessé le jeune homme à coup de matraque jeudi dernier dans la Cité des 3 000 vont être présentés dimanche à un juge de Bobigny, où une information judiciaire pour violences en réunion a été ouverte. Le parquet a confié à un juge d'instruction une enquête pour "violences volontaires avec arme par personnes dépositaires de l'autorité publique" à l'encontre des quatre fonctionnaires, soupçonnés au départ de "viol en réunion".

Une requalification dénoncée par Bruno Beschizza qui en appelle au ministère de l'Intérieur : "Il n’est pas possible de laisser planer un doute, de cacher ou de dissimuler."

"Toute la lumière doit être faite sur cette affaire intolérable et inacceptable. Le métier de policier est un métier noble. La police est là pour protéger et non humilier nos concitoyens. Je ne comprends donc pas cette requalification."