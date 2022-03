Yvan Colonna, condamné pour l'assassinat du préfet Érignac en 1998, est mort lundi, a annoncé sa famille par le biais de son avocat, trois semaines après avoir été violemment attaqué par un codétenu de la prison d'Arles (Bouches-du-Rhône).

A son arrestation en 2003, après quatre ans dans le maquis, Yvan Colonna était méconnaissable. © AFP

Il aura passé 19 jours dans un état critique. Le militant corse Yvan Colonna, triplement condamné pour l'assassinat du préfet Claude Érignac en 1998 à Ajaccio, est décédé lundi, a annoncé sa famille par le biais de son avocat. "La famille d'Yvan Colonna confirme son décès ce soir à l'hôpital de Marseille. Elle demande que son deuil soit respecté et ne fera aucun commentaire", indique Me Patrice Spinosi. L'information est également confirmée à France Inter par une autre source proche du dossier.

Yvan Colonna était pris en charge depuis le 2 mars dans un établissement de Marseille, après son agression à la prison d'Arles (Bouches-du-Rhône) par un codétenu particulièrement surveillé et incarcéré pour "association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme".

Entre la vie et la mort, il avait été victime "d'une strangulation à mains nues, puis d'un étouffement". Une enquête avait été ouverte le 3 mars par le parquet national antiterroriste pour "tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste".

Peine suspendue

Le 17 mars, la justice avait suspendu la peine de l'indépendantiste "pour motif médical", suite à la demande de ses avocats. Depuis cette agression, de très nombreuses manifestations, certaines violentes ont aussi eu lieu en Corse, à l'appel d'élus nationalistes et de mouvements de jeunesse corse, notamment à Bastia et Ajaccio, en soutien à Yvan Colonna, mais plus globalement pour demander une plus forte reconnaissance et une meilleure autonomie de l'île.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, quant à lui, avait été à la rencontre des élus de l'île la semaine dernière. Un premier cycle de réunion débutera en avril sur "l’ensemble des problématiques corses, parmi lesquelles figure l’évolution institutionnelle vers un statut d’autonomie qui reste à préciser", avait expliqué sur franceinfo le président du Conseil exécutif corse Gilles Simeoni à l'issue de cette visite ministérielle.

Quatre ans de cavale

Âgé de 61 ans, le militant indépendantiste corse avait été interpellé en juillet 2003 pour l'assassinat du préfet Érignac en février 1998 à Ajaccio, après quatre ans de cavale dans le maquis. Condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en 2007, puis à la perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans en appel en 2009, Colonna a été condamné une troisième fois à la perpétuité (sans période de sûreté) en 2011 après l'annulation par la Cour de cassation du verdict d'appel pour vice de forme.