La musique a un pouvoir libérateur incontestable, qui peut s'avérer très utile en période de confinement. Voici notre sélection de jeux et d'applications pour ne pas se contenter de chanter et pour entrer dans la danse.

Karaoké, jeux de danse, blind tests, etc. : autant d'idées pour passer le temps en confinement © Getty / RicardoImagen

La musique adoucit les mœurs, et écouter vos chansons et disques préférés peut être une solution apaisante contre le stress et l'anxiété que peuvent susciter le confinement. Mais outre la consommation de musique, qui a changé de forme depuis la mise en application des mesures (le streaming ayant notamment connu des trous d'air), il est aussi possible de pratiquer des activités en musique.

Les plus précautionneux auront peut-être envie de se mettre au solfège avec des applications pour apprendre en famille, comme "Music Crab", une application gratuite recommandée par Dorothée Barba dans ses Barbatrucs, ludique et accessible aux débutants comme à celles et ceux qui savent déjà lire la musique.

Mais pour celles et ceux qui cherchent moins à apprendre qu'à trouver une échappatoire, une façon de se lâcher, il y a aussi de nombreux jeux, sites et applications pour chanter, danser ou jouer en musique, que nous avons sélectionnés dans les lignes qui suivent.

Vocaluxe et Smule, rois du karaoké

Si vous avez chez vous un micro (ou n'importe quel objet qui peut faire office de micro), osez donc affirmer que vous n'avez jamais mimé un chanteur à succès dans votre cuisine ou votre salle de bains. En période de confinement, les conditions sont idéales pour improviser un karaoké, en solo ou à plusieurs.

Pour s'amuser en famille, la meilleure solution s'appelle sûrement Vocaluxe, un logiciel gratuit (mais pour PC uniquement) qui renferme de très nombreuses fonctionnalités et vous permet surtout d'importer des chansons pour créer vos propres karaokés. Inspiré du jeu vidéo SingStar qui avait fait les belles années de la Playstation 2, ce jeu orienté multijoueur vous assure de bonnes soirées à beugler (pardon, chanter) devant votre écran.

Si vous êtes plutôt du genre à chanter en solo, voire en cachette, alors Smule est fait pour vous. Cette application mobile vous permet de partager des karaokés avec d'autres joueurs partout dans le monde – de façon anonyme ou pas, en son ou en vidéo, en coopérant sur des chansons piochées dans une vaste bibliothèque de titres. Comme dans Vocaluxe vous pouvez ajouter vos propres chansons… mais cette fois, c'est à condition d'adhérer à un service payant.

La danse monopolisée par Just Dance… et TikTok

Pour celles et ceux qui préfèrent onduler leur corps en musique que poser leur voix, il y a aussi des solutions. Et la plus connue de toutes s'appelle Just Dance : le jeu vidéo (payant) créé par Ubisoft bénéficie, après 11 opus sortis, d'une immense bibliothèque de morceaux sur lesquels vous pouvez danser face à votre écran. Pendant le confinement, Ubisoft offre un mois gratuit d'accès à l'intégralité du catalogue. Particularité de ce jeu : il est disponible partout, des smartphones (où il est téléchargeable gratuitement mais avec du contenu payant), à la console Wii, dont il est le seul jeu sorti en 2019.

Mais il y a une autre astuce, plus tendance – et plus rapide également : TikTok. Le réseau social adopté par les plus jeunes propose des centaines de milliers de vidéos de danse, et surtout de "challenges" autour de modèles à reproduire, d'improvisations à faire sur des musiques prédéfinies. Si Just Dance vous entraînera à bouger en rythme sur des tubes du moment, TikTok, disponible seulement sur smartphone, va développer votre créativité quand vous vous frotterez aux vidéos de danse.

Blind tests en masse

Jusqu'à il y a peu, le site "Massive Music Quiz" était la référence incontournable des quiz musicaux en ligne. Mais celui-ci est devenu intégralement payant (ou alors, il faut regarder des vidéos publicitaires). D'autres sites émergent en version gratuite : c'est le cas du simple et efficace Blinest, réparti en plusieurs catégories et plutôt bien pensé, ou de What The Tune, qui bénéficie d'une interface extrêmement simple et de la possibilité de jouer en équipes – mais d'une catégorie unique.

Sur les réseaux sociaux comme Instagram, de nombreux comptes comme Blind Best (tenu par l'auteur de ces lignes) proposent également des quiz musicaux réguliers. Et si vous voulez créer votre propre blind test, le site Blindz est idéal, et vous permet de connecter plusieurs téléphones à distance pour jouer sur une même playlist. Les plus rapides à entrer la bonne réponse marquent des points. Idéal pour vos soirées visio-apéro !