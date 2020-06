6 personnes accusées d’avoir torturé un passeur de drogue qui les avaient doublés, selon eux, sont rejugées devant la cour d’appel de Paris ce mardi. Le procès en première instance avait été marqué par un certain nombre d’acquittements jugés suspects et des soupçons de corruption d’un juré.

Lors du premier procès à Bobigny, le verdict avait fuité avant même d'être prononcé © Radio France / Corinne Audouin

7 février 2019, à Bobigny, des commanditaires d'un trafic de drogue, sont jugés pour la séquestration ultraviolente, dans un appartement d’Aulnay-Sous-Bois, d'un passeur et d'un intermédiaire qu'ils soupçonnaient d'avoir volé une cargaison de cannabis, et qui ont été torturés durant près de 36 heures. Le "passeur" jurait s’être fait braquer la marchandise, 80 kilos de cannabis récupérés en Espagne avec son camping-car. Les commanditaires ne l’ont jamais cru.

Lors de l’annonce du verdict, les deux principaux accusés de cette histoire écopent respectivement de peines de 7 ans et 14 ans de réclusion pour des actes de tortures et de barbarie.

Mais l'affaire était devenue hors normes 20 minutes plus tôt... Avant le retour du président de la cour et des jurés, tout le monde ou presque dans la salle d’audience connaissait déjà le quantum des peines et le nombre inattendu de personnes acquittées (4 d’entre elles seront également rejugées ce mardi à Paris).

L’avocat de la victime, Maître Anne-Charlotte Mallet, avait dénoncé à l’époque, au micro de France Inter, l’atmosphère pesante de ces assises de Bobigny, des témoins qui semblaient "terrifiés" lorsqu’ils s’avançaient à la barre.

Mais avec cette rumeur très précise, qui se révèle exacte 20 minutes plus tard, il n’y avait plus de doute sur des fuites et le soupçon immédiat vis à vis d'un ou plusieurs jurés.

L’enquête pour violation du secret du délibéré, ouverte par la procureure de Bobigny et confiée à un juge d’instruction, a permis l’année dernière la mise en examen d’un juré et surtout l’arrestation de deux suspects placés en détention provisoire.

Une affaire passible de 10 ans de prison, prise très au sérieux à l’époque à Bobigny et qui rappelle certains dossiers corses…