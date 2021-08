Une équipe internationale de 60 chercheurs a passé en revue d'immenses banques de données pour déterminer les signes de la baisse de fécondité des arbres. Résultat : la production de graines n'est pas corrélée à la production de bois des arbres. Une information à prendre en compte pour prédire le devenir des forêts.

Forêt de chênes à Noirmoutier © AFP / Philippe Roy / Aurimages via AFP

Un arbre qui vieillit est-il pour autant moins fertile ? À quelle période de sa vie intervient le maximum de fécondité ? Et ce maximum signe-t-il le début de la sénescence ? Pour les chercheurs qui s'intéressent à ce qui déclenche la mort des arbres, qu'il s'agisse de pommiers, de pins ou de chênes, c'est une hypothèse qui méritait d'être vérifiée. D'autant qu'elle n'est pas seulement fondamentale d'un point de vue biologique. Elle intéresse aussi les exploitants forestiers car la capacité à produire des graines ou des fruits est essentielle pour assurer la régénération des forêts.

Pour y répondre, il fallait étudier beaucoup d'espèces. James Clark, de l'université de Duke aux États-Unis, a profité de sa résidence en France (au sein de l'INRAE dans le cadre du programme national Make Our Planet Great Again) pour élargir l'exploration de grandes bases de données. Entrainant dans son sillage des chercheurs français, cette équipe internationale de 60 personnes a étudié près de 600 000 arbres, de 600 espèces, différentes répartis sur les cinq continents. De ces banques de données américaine, européenne, asiatique parfois vieilles de plusieurs décennies, ces chercheurs ont extrait les informations sur l'âge, la taille, l'état de maturité et la production de graines des arbres, sachant qu'elle peut considérablement varier d'une année sur l'autre.

Comment savoir qu'un arbre est en fin de cycle

Ils ont découvert que pour 80% des espèces examinées, il existe un stade clé, qui précède la senescence. "Lorsque les arbres ont atteint un certain niveau de maturité et un diamètre optimal, après l'âge adulte, variable selon l'espèce, on observe un déclin de la production de graines ou un plateau" explique Sylvain Delzon, chercheur au département BIOGECO à l'INRAE de Bordeaux et co auteur de cette étude parue dans PNAS. Ce déclin de la fécondité chez les grands arbres est cohérent avec leur déclin physiologique et fournit de nouvelles preuves de la sénescence des arbres. "Cela a un impact sur la régénération des forêts" ajoute Sylvain Delzon. Et donc pour la gestion des forêts.

Aujourd'hui, en effet, les forestiers utilisent une équation pour calculer la production de bois (dépendant du diamètre et de la hauteur de l'arbre). Or selon cette étude, ce modèle ne fonctionne pas pour estimer la fécondité des végétaux. "Il est faux de croire que plus un arbre est grand et vieux, plus il produit de graines". Cela a conduit, partout dans le monde, à surestimer le potentiel des forêts à se régénérer. Information essentielle pour prédire leur devenir à un moment où elles sont fragilisées par le réchauffement climatique.

Mais qu'est-ce qui produit le début de la sénescence ?

Pour comprendre la dynamique d'une forêt où plusieurs espèces cohabitent, ces informations permettront à l'avenir d'identifier les individus ayant atteint leur maximum de fécondité et ceux qui sont encore sur une phase ascendante, donc susceptible d'avoir un avantage compétitif sur leurs voisins.

Empiriquement, les arboriculteurs ont appris quand renouveler leurs arbres même si ceux-ci ne montrent aucun signe de dépérissement. Car c'est une question encore sans réponse : qu'est-ce qui déclenche cette baisse de fécondité et donc le début de la sénescence chez les arbres qui chaque année produisent des feuilles dont l'efficience reste identique que l'individu ait 30 ou 300 ans. C'est l'objet d'une nouvelle recherche démarrée à l'INRAE de Bordeaux par la greffe de vieilles branches sur des jeunes plants.