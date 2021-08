Après le Pont-Neuf en 1985 ou le Reichtag de Berlin en 1995, c'est au tour de l'Arc de Triomphe d'être empaqueté par l'artiste Christo. Un peu plus d'un an après le décès de l'artiste et après deux reports, l'œuvre monumentale voit enfin le jour.

Deux grues, des échafaudages et des cages pour protéger l'Arc de Triomphe, il faudra jusqu'au 18 septembre pour installer l'œuvre. © Radio France / Cyrille Ardaud

L'artiste Christo a toujours refusé d'employer le terme "emballer". Lui "empaquetait" les monuments comme des cadeaux et offrait ses œuvres aux habitants et touristes des villes où il œuvrait. Un an après la mort de l'artiste bulgare naturalisé américain à l'âge de 84 ans, son ultime projet, peut-être celui qu'il avait le plus attendu, est en cours d'installation. Depuis le 15 juillet, l'Arc de Triomphe est en cours d'empaquetage sur la place de l'Étoile, en plein cœur de Paris.

La toile de 25 000 m² est cousue par une entreprise située à Lübeck, en Allemagne. / Wolfgang Volz - Christo and Jeanne-Claude Foundation

Pour le moment, sur le chantier, rien ne permet de dire que l'on assiste à une installation d'œuvre d'art : on dirait simplement des travaux de rénovation. Deux grues sont déployées, des échafaudages sont montés et des dizaines d'ouvriers s'activent. Pas la moindre trace de l'immense toile (25 000 m² soit la même superficie que des villes comme Caen ou Châteauroux) ou des quelques 3 000 mètres de cordages. L'heure est encore à la protection du monument, détaille Vladimir Yavachev. Le neveu de Christo est le chef d'orchestre de ce projet : "Le tissu arrivera une semaine avant l'ouverture du projet. Avant cela, il y a beaucoup de préparatifs, afin que le déploiement de la toile se déroule correctement et soit rapide."

Il faudra environ deux jours pour déployer la toile. Ensuite il faudra quatre ou cinq jours supplémentaires pour l'ajuster et installer toutes les cordes qui vont tenir l'œuvre.

La toile et les cordages arriveront au dernier moment sur le chantier, environ une semaine avant l'ouverture de l'œuvre. © Radio France / Cyrille Ardaud

La toile est fabriquée dans un matériau industriel : le polypropylène argent bleuté. Un tissu utilisé, par exemple, dans des filtres. Si certains pourraient s'inquiéter du poids environnemental d'une telle œuvre, les équipes de l'artiste assurent que la matière est entièrement recyclable. Vladimir Yavachev : "Rien n'est laissé, tout retournera à l'industrie. Et on ne le fait pas seulement pour des raisons environnementales, on le fait aussi pour des questions économiques : c'est un matériau très cher. Malheureusement on ne peut pas utiliser une toile recyclée pour des raisons de qualité. On a vraiment besoin d'être certains de la résistance du tissu."

Christo dans son atelier de New-York avec un croquis de son œuvre en septembre 2019. / Wolfgang Volz - Christo and Jeanne-Claude Foundation

L'œuvre, qui devrait être colossale, voit le jour après quatre ans de préparation et deux reports. Le premier après la découverte d'un nid de faucons crécerelles, le second en raison de la pandémie. Une œuvre que Christo a voulu populaire, accessible à tous et dans laquelle il ne faut y voir aucun message sociétal ou politique, l'artiste s'en est toujours défendu. En avril 2019 sur l'antenne de France Inter il évoquait l'empaquetage de l'Arc de Triomphe : "Ce sera comme un objet volant qui va bouger dans le vent, ce sera extra-ordinaire ! Il va refléter les changements du soleil. C'est une toile qui a beaucoup de plis qui est sensuelle et tactile."

Une page dans l'histoire de l'Arc de Triomphe

S'il a fallu quatre ans pour concrétiser le projet, l'idée est née bien avant dans l'esprit de l'artiste bulgare. Il en avait eu l'envie dès la fin des années 1950 mais ne l'avait pas proposé de peur qu'on lui refuse le projet. Plus de soixante ans après, voilà enfin cette création matérialisée, ultime œuvre et œuvre posthume de Christo. La symbolique est forte : l'amoureux de l'art gigantesque et éphémère aimait tout autant Paris, ville où il a vécu durant sept ans pour fuir sa Bulgarie natale. Mais c'est également une page importante dans l'histoire de l'Arc de Triomphe lui-même, selon Bruno Cordeau, l'administrateur du monument : "Tous ceux qui avaient vu le Pont Neuf en ont gardé un souvenir émerveillé et c'est ça qui va arriver à l'Arc de Triomphe : le souvenir d'une œuvre éphémère. Il faudra venir le vivre, venir se promener, sentir le rêve que c'est."

C'est une œuvre éphémère qui au bout de quinze jours à l'élégance de s'effacer. Alors si on on n'a pas aimé, deux semaines après on retrouve l'Arc de Triomphe comme avant.

"Ce monument est un lieu de fête. À chaque fois qu'une grande émotion traverse le pays c'est sur les Champs-Elysées que l'on se retrouve ! C'est un lieu de tourisme également, qui accueille 1,7 millions de visiteurs chaque année. Ce monument est multiple, alors ça nous semble normal d'accueillir une œuvre qui va rassembler."

Croquis du projet datant de 2020 / Christo V. Javacheff / Photo : André Grossmann

L'empaquetage de l'Arc de Triomphe devrait être extrêmement fidèle à la vision de Christo. Il y a réfléchi dans les moindres détails et a même pu tester sa vision sur une maquette quasiment à échelle réelle. Alors aujourd'hui son équipe n'a aucun mal à mettre en place tout ce que l'artiste désirait, Vladimir Yavachev raconte : "On sait exactement tous les détails qu'il voulait. Tout a été décidé de son vivant, il ne nous reste aucune marge de manœuvre, aucune interprétation artistique. Nous avons juste à suivre ses plans, son croquis."

Christo me manque énormément. Pas seulement pour les conseils et les indications qu'il pouvait nous donner, mais parce que j'aurais aimé voir ses réactions durant l'installation de l'œuvre. À cette heure, il serait très excité, comme un petit enfant.

Le projet a un coût total de 14 millions d'euros, sans aucun financement public ou privé. Tout est entièrement financé par la vente d'œuvres de Christo. Les travaux d'installation vont durer jusqu'au 18 septembre. L'empaquetage de l'Arc de Triomphe sera alors visible jusqu'au 3 octobre 2021. Quelque 300 médiateurs seront autour de l'œuvre pour l'expliquer et remettre un bout de toile aux visiteurs qui le souhaitent. D'ici là il est possible de suivre l'avancée du chantier dans un direct vidéo.