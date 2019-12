Un deuil national de trois jours a été décrété au Niger, en hommage aux 71 soldats tués mardi, lors de l'attaque du camp militaire d'Inates, dans l'ouest du pays. Jamais l'armée nigérienne n'avait connu autant de pertes. Questions au journaliste nigérien Seidik Abba, coauteur de "Voyage au coeur de Boko Haram"

71 soldats nigériens sont morts dans l'attaque d'un camp militaire au Niger, non loin de la frontière avec le Mali, par plusieurs centaines de combattants djihadistes © AFP / Issouf SANOGO

FRANCE INTER : pourquoi une attaque à Inates ? En quoi cette ville est-elle un enjeu pour les groupes djihadistes ?

SEIDIK ABBA : "Inates est une ville stratégique. C'est un des points de passage le plus important de la frontière entre le Niger et le Mali. Elle donne accès à toute la partie nord du Mali. À partir de là, on peut remonter jusqu'à Gao. Pour l'Armée nigérienne, c'est une sorte de tour de contrôle à partir de laquelle on peut voir toute l'activité qui se passe sur la frontière entre le Niger et le Mali. C'est ce qu'on appelle la zone des trois frontières parce qu'on est sur la frontière entre le Niger et le Mali, non loin de la frontière avec le Burkina Faso. C'est l'épicentre des activités terroristes puisqu'il y a beaucoup de possibilités de caches, notamment dans la partie entre le Niger et le Mali, où il y a une forêt et où les djihadistes peuvent se cacher et échapper à la vigilance des forces de défense et de sécurité de ces trois pays."

L'Armée nigérienne dispose-t-elle d'une garnison importante ?

"Il y a plusieurs garnisons importantes dont la plus avancée est celle d'Inates. À côté, il y a la capitale régionale qui est Tillabéri, distante d'une centaine de kilomètres à l'ouest et où il y a l'essentiel des forces terrestres et aériennes. Récemment, du renfort a été envoyé à Inates parce qu'il y a eu des attaques importantes côté malien, avant cette attaque du Niger, entre octobre et novembre. Le Niger a fait le choix d'apporter du renfort : environ deux bataillons, soit 800 à 850 hommes, ont été envoyés dans la région. Il faut savoir que le Niger peut, sans autorisation préalable, entrer sur le territoire malien jusqu'à une distance de 50 km. C'est un accord qui a été convenu dans le cadre du G5 Sahel. Il y a aussi un accord bilatéral entre le Niger et le Mali qui permet aux Nigériens de pouvoir porter assistance aux Maliens si c'est nécessaire."

L'attaque d'Inatès qui a fait 71 morts a été revendiquée par l'état islamique en Afrique de l'Ouest. Est-ce-le seul groupe présent dans la zone ?

"Il y a aussi l'État islamique au Grand Sahara d'Adnan Abou Walid Sahraoui. C'est le mouvement le plus actif, et qui a déjà opéré des attaques identiques. On se souvient de l'attaque d'octobre 2017 (quatre soldats Américains et cinq Nigériens avaient été tués dans une embuscade). Toutes ces attaques répétées amènent en tous cas à penser que l'État islamique a choisi le Sahel, qui est le point faible de la stratégie anti terroriste, pour se renforcer et pour attaquer le Niger, le Mali et le Burkina Faso."

Est-ce que cette attaque peut avoir une incidence sur la stratégie que doit mener le G5 Sahel ?

"Au mois de novembre, en marge du Forum de la Paix de Paris, à la faveur de la présence de chefs d'État tchadiens, maliens et nigériens, Emmanuel Macron les avait réunis à l'Élysée et il en était ressorti que les Tchadiens, qui ne sont pas concernés par la zone des trois frontières, mais compte tenu de leur expérience de la guerre, viennent renforcer les pays pour les aider à reprendre le contrôle de la zone des trois frontières. Pour l'instant, si on fait l'état des forces, les djihadistes semblent avoir plus de maîtrise du terrain que les forces régulières. Donc, l'arrivée des tchadiens devrait permettre un renversement du rapport de force dans la zone des trois frontières. Je pense que du côté français aussi, on a conscience qu'il faut pouvoir accélérer ce calendrier parce que si on ne réussit pas à prendre le contrôle de cette zone des 3 frontières, on ne peut pas espérer avoir des retombées positives de la lutte contre les groupes djihadistes au Sahel. Cela aura une valeur ajoutée incontestable si l'armée tchadienne venait à se déployer."