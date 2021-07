Comment amener les patients dans les hôpitaux sans ambulanciers ? La question risque de se poser avec l'obligation vaccinale. Plusieurs représentants du secteur tirent la sonnette d'alarme : 10 à 15% des ambulances pourraient rester bloquées, faute de salariés vaccinés. Constat partagé dans les Yvelines, à Poissy.

10 à 15% des ambulances pourraient rester bloquées, faute de salariés vaccinés © Maxppp / Jean-François FREY

Les ambulances Sainte-Anne, à Poissy, compte une vingtaine de véhicules. Dans la cours de l’entreprise, c’est un ballet incessant. Ici, 200 à 250 transports sanitaires sont effectués chaque jour. Mais bientôt, certaines de ces ambulances vont rester à l’arrêt. Benoît Broussel est le patron et pour lui, impossible de composer le planning des semaines à venir. Avec l’obligation vaccinale, il sait qu’il va perdre des employés. Il estime que 10% de ses 82 salariés refusent la vaccination contre le Covid-19. "Qui m’autorise à recenser les salariés vaccinés ou non ? Il y a le secret médical… Donc tant que le décret n’est pas sorti, je suis dans l’incapacité de trouver une organisation fiable, qu’on s’assure d’emmener tous les patients", déplore cet ambulancier, dans le métier depuis plus de trente ans.

Il y a un risque qu'il y ait une rupture de soins

Pourtant, Benoît Broussel n'a pas le choix. Dès le 10 août, dans un véhicule de transport sanitaire, les deux ambulanciers devront être vaccinés et devront montrer leur pass sanitaire pour accompagner les malades à l’intérieur des hôpitaux, où démarre la prise en charge médicale. "On doit préparer nos équipes. C’est un casse-tête et il y a des un effet de zèle dans certains centres hospitaliers, qui demandent déjà le pass sanitaire. Donc on est train de chercher la meilleure des solutions, la plus rapide, alors qu’on a déjà des transports programmés", s’agace le patron. Des transports de patients fragiles, aux parcours de soins essentiels, qui vont à l'hôpital pour des dialyses ou pour suivre une chimiothérapie par exemple. Des traitements qui pourraient être compromis. "Aujourd’hui, il y a un risque qu’il y ait une rupture de soins pour ces patients si on manque de personnel pour les véhiculer. Donc on est déjà en train de refuser une partie des transports", s’alarme Benoît Broussel. Cinq à six par jours. Un chiffre qu'il redoute de voir augmenter prochainement.

Un réunion d'urgence avec les équipes d'Olivier Veran

Un constat que dresse également Thierry Schifano, le président de la Fédération nationale de la mobilité sanitaire. D’après les remontées de ses adhérents, 10 à 15% des ambulances pourraient bientôt arrêter de rouler. Pour le moment, seulement 55% des ambulanciers sont vaccinés. "On va avoir une rentrée, en septembre, très compliquée. On a peur de ne pas pouvoir assumer nos missions : les urgences comme les transports programmés".

Une réunion a eu lieu avec les équipes d’Olivier Veran, le ministre de la Santé. La FNMS, favorable à la vaccination, réclame un délai supplémentaire, au-delà du 15 octobre. "Nous travaillons déjà à flux tendu. Il nous manque 7 à 8% des effectifs, alors si on en perd 10 on ne pourra pas assumer notre rôle. Rien ne serait pire qu’un patient qui ne pas accéder à ses soins parce qu’il n’a pas pu avoir de véhicule sanitaire".

Un avis partagé par la Chambre Nationale des Services d’Ambulances. "Le recrutement nous fait déjà défaut et diminue d'année en année. Désormais, il va nous falloir recruter avec un critère de plus : la vaccination. C'est compliqué et inquiétant", confirme Guillaume Narguet, le secrétaire général de la CNSA. D'ici là, il va falloir s'organiser pour la rentrée et Guillaume Narguer avertit, "si les ambulanciers ne se vaccinent pas en masse, nous ferons face à un problème insoluble".