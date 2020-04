Si l’on profitait pendant cette période de confinement pour se mettre au karaoké à la maison... L'Opéra-Comique organise un concours sur des airs d’Opéra, baptisé l’opéraoké.

La salle Favart de l'Opéra Comique © Luc Castel

L’Opéra-Comique avait déjà testé cet opéraoké lors de l’euro de football, en plein air, c’était pendant les travaux de la salle Favart pour faire patienter les spectateurs avant la réouverture.

Comme toutes les grandes institutions culturelles, l’Opéra-Comique propose des retransmissions de spectacles sur son site, et lance ce concours de vidéos sur les airs les plus célèbres du répertoire.

Entraînez-vous grâce à des vidéos, des playlists et les conseils avisés du chef de chœur Christophe Grapperon. Les trois contributions les plus inventives seront sélectionnées et publiées sur nos réseaux sociaux.

L’objectif est de donner rendez-vous à tous les spectateurs à la fin de l’épidémie, pour un grand opéraoké de dé-confinement !