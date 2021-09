De Gallica à la Bibliothèque du Congrès américain, une multitude de sites internet donnent accès à de précieux contenus en tous domaines. L'internet de la connaissance réussit-il à s'imposer face à celui de la désinformation ? L'historienne Valérie Schafer est optimiste. Entretien.

. © Getty / /

Fake news, cyberharcèlement et propos haineux sont régulièrement sur le devant de l'actualité, sans parler des tentatives de hacking à l'encontre de systèmes informatiques comme ceux des hôpitaux par exemple. Les échanges en ligne seraient-ils devenus insupportables, seraient-ils désormais des champs de bataille, ou désinformation et agressivité seraient les mettre du jeu ? L'utopie des pionniers de l'internet, qui était de mettre à disposition des connaissances au profit de tous, est-elle morte sous les effets de l'infobésité et de la haine en ligne ? Ce n'est pas certain. C'est en tout cas l'avis de Valérie Schafer, historienne et autrices de plusieurs ouvrages sur l'histoire du numérique.

L'utopie des grandes bibliothèques

Pour Valérie Shafer, "l'utopie des pionniers est en passe de se réaliser". "Dès les débuts d'Internet, des communications en réseau et même auparavant, dès les premières réflexions sur le développement de l'informatique dans les années 60-70, il y a ce rêve d'accès à la connaissance. Il y a eu des rêves de bibliothèques du futur englobant toutes les connaissances du monde".

Valérie Schafer a commencé par faire de l'histoire des réseaux informatiques et notamment de l'ancêtre d'Internet, Arpanet, avant de s'intéresser à l'histoire du Web et des cultures numériques. En tant que chercheuse elle ne pouvait pas passer à côté d'Internet Archive, ni de sa Waybackmachine, qui permet de naviguer dans les versions anciennes des sites web. Elle accède aussi facilement à de nombreuses revues spécialisées utiles à ses recherches liées à l'informatique et au numérique.

Brewster Khale, le co-fondateur d'Internet Archive, se réfère énormément au passé, à la bibliothèque d'Alexandrie, à Gutenberg et à la naissance de l'imprimerie notamment, et il fait partie de ces utopistes du net. Son Internet Archive conserve la mémoire des sites web, et de certains logiciels, comme s'il s'agissait de patrimoine précieux. Elle propose en plus des millions de documents, films, livres, livres audio, journaux télévisés. Ce serait un peu Gallica, augmentée de l'INA, à l'échelle du monde entier, en tout cas du monde anglo-saxon pour être plus juste.

Quand on voit les millions d'ouvrages ou de contenus déjà numérisés par Internet Archive, le rêve des pionniers n'est plus si utopique que cela.

Valérie Shafer ajoute l'exemple du projet Gutenberg, lancé dans les années 70 par Michael Hart, dont l'objet était de numériser et rendre consultable notamment les textes entrés dans le domaine public. Cette utopie a été également portée par Aaron Swartz qui s'est suicidé en 2013 alors qu'il était poursuivi pour des questions de téléchargement des publications universitaires éditées par JStor, et qui lui aussi voulait créer une bibliothèque ouverte. Le combat de Swartz lui a survécu, au-delà de sa mort. À l'occasion de la pandémie de coronavirus, JStor et d'autres groupes d'édition du même type ont permis l'accès à leurs contenus.

Tous ces gens ont cru à cette idée d'accès universel à la connaissance, l'idée de rassembler, ainsi que de créer des liens, et de préserver les connaissances mondiales.

Partager, mais protéger les créateurs

Sur ce terrain la question de la protection de la rémunération des auteurs et de leurs droits n'est pas complètement réglée. En France on n'accède normalement complètement qu'aux ouvrages tombés dans le domaine public. Après les levées de boucliers contre Google Books il y a plus de dix ans, les éditeurs ont réussi à protéger leurs droits contre la numérisation non consentie de leurs ouvrages, et les bibliothèques ont pris la main sur les documents numérisables dans leurs fonds, dans le respect des droits de tous.

Mais le débat est à nouveau d'actualité aux États-Unis, car Internet Archive avait ouvert la possibilité d'emprunter des livres (sous forme numérique). Cela fait aujourd'hui l'objet de poursuites juridiques de la part des principaux groupes d'édition américains. Car tout le monde n'a pas intérêt au grand partage gratuit, à commencer par les auteurs de contenus.

Pour Valérie Schafer, "c'est juridiquement complexe. En amont, des éditeurs et les auteurs, et toute la chaîne effectivement de production de contenus se retrouvent régulièrement en conflit avec ceux qui voudraient ouvrir l'accès à tout le monde. Internet Archive par exemple a été amené à le faire en période de pandémie et de confinement. Il va donc falloir repenser tout cela, imaginer des systèmes où ouverture ne voudra pas dire absence de droits pour les créateurs et les éditeurs".

"Beaucoup d'éditeurs sont en train de repenser les modes d'accessibilité pour permettre justement de trouver un équilibre notamment économique, financier et à la fois d'élargir les accès. C'est le cas notamment dans le monde académique. Aujourd'hui, on parle de plus en plus d'accès ouvert", explique Valérie Schafer.

Cela va dans le sens de ce que voulait démontrer l'activiste Aaron Swartz qui est devenu une figure symbolique de la lutte pour l'accès ouvert à la connaissance. "Ses idées avancent", estime Valérie Schafer.

La friction permanente avec l'internet de la "méconnaissance" et de la manipulation

Mais partage-t-on aujourd'hui mieux la connaissance, ou plutôt la méconnaissance, la désinformation, le mensonge et la haine sur internet ? Valérie Schafer se montre assez optimiste.

"Effectivement, on parle de complotisme, de désinformation. Mais on a des réactions immédiates aussi à cette désinformation, à ce complotisme. De la même façon, certains se méfient encore et à tort des wikipédiens qui sont extrêmement fascinants comme modèle d'accès à la connaissance. Et on va tous chercher des informations sur Wikipédia. Et des études ont été faites et ont montré qu'une erreur sur Wikipédia a été corrigée en quelques secondes et qu'il y a une vigilance participative" rappelle Valérie Schafer.

Donc, cette utopie, puisqu'on parlait d'utopie et d'intelligence collective, sans la porter aux nues, elle s'exerce à tout moment sur le Web.

Pour Valérie Schafer, il est évidemment "qu'un tas de sites web posent des questions éthiques ou morales, mais le Web c'est aussi une multitude de plates-formes de créativité, de partage de connaissances, de circulation d'idées. Et ça, on l'a mieux vu pendant la crise de la Covid. On est resté connecté, on a partagé, on a pu accéder à de la création audiovisuelle, effectivement, à des livres, retrouver des amis, échanger".

Pour la chercheuse et historienne, si l'on parle d'un Internet "désenchanté", il ne faut pas oublier qu'il cohabite avec "un monde de connaissance et de partage absolument fascinant".

"Les espaces de créativité, les ambitions de partage ont toujours survécu et ont toujours réussi à cohabiter. Regardez le succès des wikipédiens qui n'a rien à envier en terme de consultation à d'autres grands sites. Et effectivement, on a cette cohabitation constante dans l'histoire d'Internet et du Web et on souhaite que ça continue", conclut-elle.