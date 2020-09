Pour cette présidentielle 2020, les États-Unis comptent quelque quinze États-clé, contre 5 ou 6 habituellement. Des États habituellement démocrates ou républicains mais qui restent très indécis cette année. Et en 2020 plus que jamais, le scrutin se jouera dans les banlieues, les "suburbs" à l'Américaine.

En 2020, les banlieues américaines sont le nouveau "swing state" © Getty / jeremyiswild

Les banlieues pourraient bien faire la différence entre Donald Trump et Joe Biden lors de la présidentielle du 3 novembre prochain. Les banlieues représentent aujourd'hui 80% des habitants des plus grandes villes du pays. Ces zones périurbaines abritent près de la moitié des électeurs !

Aux États-Unis, la tradition veut que les grandes villes votent plutôt démocrate, les zones rurales et les petites villes plutôt républicain. Et depuis plus de 20 ans, les républicains remportaient environ 47% des voix des banlieues, et les démocrates 45%. Voila pour la tradition. Mais aujourd'hui, la tradition n'est plus la même.

La banlieue change de visage

Dans le Los Angeles Times, Joel Kotkin, directeur exécutif de l'Institut de la Réforme Urbaine, un think tank, rappelle que la banlieue a bien changé au fil du temps.

Les banlieues ne sont plus uniquement des zones habitées par des femmes au foyer (les fameuses "housewives") blanches. La banlieue s'est diversifiée : plus de mixité, plus de jeunes. En particulier des "millenials" repoussés par les prix des logements au cœur des grandes villes, et peu attirés par la campagne. Or, les "millenials" sont plus progressistes ("liberals") sur les questions de genre, de race et sur le climat.

Ainsi, sur les 41 districts républicains passés démocrates en 2018, 38 se situaient en banlieue.

Les banlieues grossissent et 30% de leur nouvelle population sont constitués d'immigrants.

En 2016, Donald Trump avait remporté la majorité du vote de banlieue avec seulement quatre points de plus sur Hillary Clinton. Mais les femmes mariées de ces banlieues avaient voté quant à elles en majorité Clinton, alors qu'elles votaient républicain auparavant. Le vote démocrate de cette population est ainsi passé il y a quatre ans à 49% pour Hillary Clinton, contre 47% pour Donald Trump.

On pourrait penser que le fait qu'Hillary Clinton soit une femme les a poussées à voter pour elle. Sauf qu'en 2018, pour les mid-terms (élections législatives de mi-mandat), l'écart s'est encore plus creusé en faveur des démocrates puisque 54% des femmes mariées de banlieue ont soutenu les candidats démocrates contre 44% pour les républicains.

Joe Biden pour l'instant est majoritaire dans les intentions de vote des banlieues, y compris dans un État-clé comme l'Ohio. Les banlieues ont rajeuni, et pour l'instant, Joe Biden mène largement dans les intentions de vote des 18-29 ans : Biden 49% et 20% pour Trump. le président américain l'emporte à peine chez les plus de 30 ans : 45% contre 42% pour Biden.

Donald Trump s'adresse aux "mères au foyer blanches de banlieue"

Donald Trump a bien compris que la banlieue était un "État-clé". Il focalise donc sa campagne sur les banlieusards plutôt que sur les ruraux (sa base) et que sur les habitants des grandes villes (plutôt démocrates). Selon lui,

"si Joe Biden est élu, il va détruire votre quartier et votre Rêve Américain. Moi, je le préserverai et en plus je l'améliorerai !"

Et il en donne la "preuve" : il vient d'annuler une loi qui permettait à un texte voté en 1968 (!) appelé Fair Housing Act d'être appliqué. Barack Obama avait tenu à faire appliquer ce texte pour la première fois. Il permettait d'empêcher toute discrimination au logement. Donald Trump a préféré annuler ce texte et se présenter comme "le défenseur des banlieues" en faisant barrage à l'arrivée massive de familles à faibles revenus.

Donald Trump continue donc de jouer sur la peur et l'angoisse. Mais les banlieues ont changé de physionomie et les femmes au foyer blanches ne sont plus majoritaires. Les banlieues sont plus mélangées sur le plan économique et sur le plan de la mixité des origines.

Du coup, 68% des femmes de banlieues désapprouvent la politique de Trump et 55% le désapprouvent "fermement".

Donald Trump connait-il la banlieue ? Non! Mais Joe Biden non plus

Selon Sarah Chamberlain, présidente de Main Street Republican Partnership citée dans un article de RealClear politics,

"Trump doit arrêter de tweeter, d'insulter les gens et doit se concentrer sur ses actions et sa politique. Ces banlieusards reviendront au parti républicain si l'on débat d'idées et de politiques qui ont un impact sur leurs vies."

Selon Joel Kotkin, directeur exécutif de l'Institut de la Réforme Urbaine, dans le Los Angeles Times,

"L'un des problèmes de Trump c'est qu'il ne sait absolument pas qui vit en banlieue aujourd'hui."

Et Trump ne sait pas quelle politique appliquer sur cette population. Mais il reconnait tout de même que "les démocrates ne le savent pas vraiment non plus".