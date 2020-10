La bibliothèque numérique inclusive Sondo va se déployer dans les collèges du Pas-de-Calais, et est adoptée par de plus en plus de collégiens. Elle donne accès à des fonctionnalités de lecture adaptées aux lecteurs dyslexiques ou souffrant de troubles cognitifs.

Sondo est une application regroupant tous les livres étudiés en classe dans les collèges © Mobidys

Le numérique peut-il aider les élèves à améliorer leur niveau de lecture ? C'est le pari de la bibliothèque numérique Sondo proposée aux collèges. Elle est imaginée par une start-up nantais, Mobidys. Sondo n'existe que depuis un an et, sans conteste, le confinement de mars a prouvé son utilité. À l'origine c'est une bibliothèque numérique qui contient tous les livres scolaires et les œuvres étudiées durant les années de collège.

Tous ces ouvrages peuvent être lus sur écran avec le texte seul ou bien avec des fonctionnalités supplémentaires adaptés aux dyslexiques et aux enfants présentant des troubles cognitifs. Ils peuvent donc, à volonté, actionner des fonctionnalités comme la présence de couleurs sur certains mots ou syllabes, déclencher des versions audio du texte en cours de lecture, ou avoir accès à des compléments pour aider à la compréhension du texte.

Un à deux élèves "dys" par classe

Les publics atteints de troubles "dys" (dyscalculie, dyslexie, dysorthographie, dysphasie, dyspraxie), représentent près de 10 % de la population, soit à un à deux élèves par classe. L'objet de cette solution pour la lecture c'est de permettre à tous les élèves de la même classe, quelque soit leur niveau ou leur difficulté de lecture, sans discrimination de handicap.

"C'est vraiment une solution inclusive", explique la fondatrice de Mobidys, Marion Berthaut, "car on peut avoir besoin de ces outils occasionnellement, on peut s'en servir même si on n'est pas dyslexique. Par exemple on peut tout simplement brancher le mode audio, si on préfère poursuivre sa lecture de cette manière? Ça évite vraiment de séparer les élèves et les modes d'enseignement".

Sondo peut être disponible sur les réseaux d’ordinateurs et tablettes de très nombreux établissements scolaires, associations et institutions, et comprend désormais près de 400 titres et faits partie des solutions d'enseignement à distance sélectionnés par l'Éducation nationale.

Des établissements ont déjà adopté Sondo

Soixante établissements ont souscrit à Sondo pour équiper l'ensemble de leurs élèves, le département du Pas-de-Calais va la faire installer dans plusieurs de ces collèges courant novembre. De nombreux autres établissements, non abonnés, la testent aussi dans une version d’essai gratuite avec un accès restreint au catalogue.

Lors du confinement, Sondo a enregistré 70000 lectures, et a donné envie à plusieurs collèges d'adopter cette solution à la rentrée. Nombre d’enseignants et d’associations de parents d’élèves ont aussi souscrit à Sondo spécifiquement pour des élèves en difficulté, notamment dans le cadre de l’aide aux devoirs. Sondo s'associe en ce moment avec l'association Silence on lit, qui prône le quart d'heure de lecture pour tous dans les établissements scolaires.

Ce quart d'heure, pour les 1000 établissements qui le pratiquent, peut être réalisé avec une lecture numérique adaptée, comme ça tout le monde peut profiter de ce moment. Jusqu'au 13 novembre, les collèges y ont un accès gratuitement.