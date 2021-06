Que se passe-t-il sur Vénus, jumelle de la Terre à l'environnement extrême ? Alors que les explorations spatiales l'ont délaissée au profit de la Lune ou de Mars, trois sondes devraient, ces prochaines années, nous permettre d'en savoir plus sur cette planète, l'une des plus proches du Soleil.

Simulation de la surface de Vénus, dans les années 1990. © Getty / Space Frontiers/Hulton Archive

Une voisine de la Terre sera bientôt sous les feux des projecteurs. Vénus, deuxième planète du système solaire la plus proche du Soleil, doit être visitée par trois sondes d'ici quelques années. Deux sont américaines, l'autre est européenne mais toutes sont complémentaires et vont combler un retard dans la connaissance de celle qu'on appelle l'étoile du Berger. En effet, peu de sondes spatiales ont exploré Vénus jusqu'alors, si bien qu'on la connait assez mal. La cartographie de sa surface, notamment, est peu précise.

Les dernières images dont nous disposons (qui datent de la sonde Magellan, il y a 30 ans), sont "troubles comme le fond d'une piscine", explique à France Inter le responsable scientifique de la mission européenne, Thomas Widemann, chercheur au Laboratoire d'études spatiales et instrumentales de l'Observatoire de Paris. Comble de la difficulté, la planète, aride, brûlante (au-delà de 250°), inhospitalière au possible est balayée par des vents violents qui l'entourent d'un vortex et est recouverte en permanence d'une couche de nuages très soufrés.

Cartographie de précision

Pour voir au travers, il faut un radar. Heureusement, deux des trois sondes (l'américaine Véritas et l'européenne Envision) en sont dotées. Ce qui va permettre d'obtenir une cartographie globale et très précise. "Véritas va avoir un rôle de reconnaissance, c'est-à-dire qu'elle va cartographier la totalité de la planète avec une précision inégalée à ce jour", explique l'astronome Thomas Widemann.

"On va donc découvrir des régions dont on ne soupçonnait ni la complexité, ni l'intérêt scientifique et cela va permettre ensuite de réorganiser, éventuellement, les objectifs scientifiques d'Envision, ne serait-ce que pour se focaliser, au cours de sa durée de vie, sur une même région qui pourrait être en évolution rapide avec un volcan en cours d'activité."

Mais pourquoi, soudainement, cet intérêt pour Vénus ? Car depuis une grosse décennie, les explorations spatiales ne se sont en effet intéressées essentiellement qu'à Mars et à la Lune et Vénus est restée l'oubliée. Mais ses spécialistes ont maintenu la flamme allumée, vaille que vaille. Et aujourd'hui, leurs arguments ont porté. Car la Terre et Vénus avaient des similitudes autrefois mais ont, désormais, totalement divergé.

Jumelles

Venus fait en effet la même taille que la Terre, a connu les mêmes conditions à sa formation, connait aussi une activité volcanique. La présence d'eau est attestée, du moins passée, comme le prouve la présence de vapeur d'eau lourde (composée de deutérium et d'oxygène) dans l'atmosphère. Pourquoi ces ressemblances se sont-elles annulées, quand et comment ? Ce sont les questions à élucider.

"Notre méconnaissance de cette planète est dommageable puisque la Terre et Vénus ont forcément évolué en parallèle, depuis la formation du système solaire. Ne pas comprendre l'origine de leurs différences est une source de difficultés pour comprendre ce qui fait l'habitabilité d'une planète terrestre dans son système stellaire", détaille Thomas Widemann. Ainsi, le principal objectif d'Envision est donc de comprendre l'histoire géologique de la planète Vénus.

Reste la troisième sonde, Davinci , elle aussi fabriquée par la NASA. Son rôle sera différent : elle va traverser l'atmosphère si particulière de Vénus, tous capteurs ouverts, pour recueillir un maximum d'informations sur sa composition. Une vie de quelques heures mais là encore, ce voyage vers l'inconnu laisse espérer une moisson de données inédites.