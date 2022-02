Les Français veulent un président ou une présidente à l'écoute, qui connaît leurs préoccupations. Et un chef d’Etat capable de tenir face aux crises sanitaires, sociales et internationales. Selon notre sondage France Inter Ipsos Sopra-Steria, Emmanuel Macron devance ses concurrents à cet égard.

Emmanuel Macron et Brigitte Macron près de l'hôtel de ville de Paris en 2017. © Getty / Robert DEYRAIL

Quel type de président ou de président les Français veulent-ils se choisir pour les cinq ans qui viennent ? Quel type de leadership veulent-ils ? Et pensent-ils qu'il faut faire évoluer les institutions ? À moins de 50 jours du premier tour de l’élection présidentielle, France Inter publie une nouvelle enquête en partenariat avec Ipsos Sopra-Stera.

Pour une majorité des sondés, le très probable candidat Emmanuel Macron est celui qui incarne le mieux le rôle de Président, devant Marine Le Pen et Valérie Pécresse. Ce sondage nous éclaire aussi sur la volonté de réformer les institutions. Pas question de les modifier en profondeur : les Français attendent une évolution à la marge, pour donner plus de pouvoirs à l’Assemblée nationale et au Sénat. Objectif : mieux contrôler l’action du gouvernement.

La principale qualité du futur président c'est la proximité

La principal qualité d’un Président de la République pour 58% des sondés, c’est la proximité. Qu’il soit "à l’écoute des Français" et qu’il "connaisse leurs préoccupations et leurs attentes". La présidente ou le président doit aussi être un chef d’Etat, répondent 46% des participants à l’enquête, capable d’affronter les tempêtes, surmonter des crises graves, comme un attentat, un large mouvement social, une crise sanitaire.

A noter qu'un tiers seulement des Français interrogés attendent d’un président qu’il suive son programme.

Un avantage pour le Président sortant

Emmanuel Macron a une longueur d’avance sur ses concurrents. A-t-il les qualités que vous attendez chez un Président ? Les Français répondent "oui" à 51%. "Ce qui est assez logique, il est le Président sortant et il a donc un avantage naturel sur ce point-là" analyse Mathieu Gallard, directeur de recherche chez Ipsos.

La candidate du Rassemblement nationale Marine Le Pen arrive loin derrière, à 33%, juste devant Valérie Pécresse, la LR est à seulement 30%. À peine un tiers des sondés la juge prête à enfiler le costume de Présidente. À gauche, le premier candidat est Jean-Luc Mélenchon.

À l’inverse, qui a le moins les qualités d’un chef d’État ? Anne Hidalgo est tout en bas du classement, accompagnée de Christiane Taubira. Mais si on se réfère aux sondés qui ont un avis tranché sur la question et qui ont répondu "Non, il n’a pas du tout les qualités attendues", ils sont 60% à considérer qu’Eric Zemmour n’incarne pas un futur Président.

Moins de pouvoir pour le président, plus pour le Parlement

71% des Français interrogés se disent attachés aux institutions de la Ve République. Les plus enthousiastes sont les électeurs de La République En Marche et Les Républicains. Les plus réfractaires sont les sympathisants du Rassemblement national.

Ce sondage révèle surtout l’attente concernant une évolution des institutions, comme le Sénat et l’Assemblée nationale. Mais il n’est pas question de tout chambouler. Pourtant, seulement 12% des sondés estiment que ces institutions fonctionnent bien. 35% souhaitent une réforme en profondeur. Une idée partagée en grande majorité par les Français proche d’Éric Zemmour et du Rassemblement national.

73% des Français interrogés aimeraient donner plus de pouvoir au Parlement. "Les députés et sénateurs contrôleront mieux le gouvernement et seront à l’origine de davantage de lois" précise le sondage.

Ce sondage Ipsos Sopra-Stera a été réalisé par internet les 16 et 17 février 2022 auprès de 976 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus.