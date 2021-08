C'est dans cette vallée, située au nord-est de Kaboul, que le fils du commandant Massoud, Ahmad Massoud, et l'ex vice-président afghan, Amrullah Saleh entendent organiser la résistance. Ce territoire, que les talibans n'ont jamais réussi à conquérir, était déjà le fief du commandant Massoud.

Le commandant Massoud avait fait de la vallée du Panshir un camp de base, une forteresse imprenable © Wikipedia / Master Sgt. Michael O'Connor

"Le lion du Panshir", c'était le surnom du commandant Massoud, figure quasi légendaire de la lutte contre les Soviétiques, puis contre les talibans. Il avait fait de cette zone escarpée, montagneuse, très difficile d'accès, un camp de base, une forteresse imprenable : jamais les talibans n'ont réussi à y prendre le pouvoir.

Aujourd'hui, c'est donc le fils du commandant Massoud, Ahmad Massoud, qui n'était qu'un enfant quand son père a été assassiné par Al-Qaïda en 2001, qui appelle les Afghans à le rejoindre dans la vallée. "Tout n'est pas perdu", assure-t-il dans une tribune publiée par la revue française La règle du jeu : "mes compagnons d'armes et moi allons donner notre sang, avec tous les Afghans libres qui refusent la servitude".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Sur une photo, qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, Ahmad Massoud est assis, en compagnie d'Amrullah Saleh, ex vice-président, ennemi juré des talibans, qui écrivait dimanche sur Twitter qu'il ne serait jamais "sous le même toit des talibans", avant d'entrer lui-même en clandestinité. Il est désormais, avec Ahmad Massoud, au Panshir. Quelques milliers d'hommes les soutiendraient.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Peuvent-ils pour autant organiser la résistance aujourd'hui, comme le commandant Massoud l'a fait jadis ?

"Nous assistons à un "remake" de ce qui s'est passé après 1996, quand les talibans ont pris Kaboul et que Massoud a réussi, effectivement, à monter une résistance depuis le Panshir", analyse Gilles Dorronsoro, professeur de Sciences politiques, spécialiste de l'Afghanistan, "Mais aujourd'hui, c'est complètement illusoire, ça ne peut pas fonctionner pour plusieurs raisons : d'abord, Massoud avait à l'époque étendu sa base, son soutien bien au-delà du Panshir, dans toute une partie du Nord du pays. Aujourd'hui, les talibans ont conquis tout le nord de l'Afghanistan. Il ne reste que la vallée du Panshir, c'est à dire que c'est un cul-de-sac. Le deuxième élément c'est qu'aujourd'hui, les talibans sont un mouvement beaucoup plus organisé qui, après avoir pris les bases militaires et le matériel américain, est suréquipé". Le chercheur estime également qu'il n'y a pas aujourd'hui de chef avec un génie stratégique et un impact politique comparable au commandant Massoud.

Ahmad Massoud, lors d'une conférence de presse à Kaboul en 2020 © AFP / Wakil Kohsar

"Il y a une volonté qui existe de la part d'Ahmad Massoud", précise Karim Pakzad, chercheur à l'IRIS, Institut de recherches internationales et stratégiques, "Maintenant, il faudrait vraiment voir s'il a la capacité réelle d'organiser la résistance. Moi je pense que tout dépend des talibans. : si les talibans restent vraiment dans la ligne qu'ils semblent avoir choisie, une ligne 'pragmatique', à ce moment-là ce sera difficile d'organiser la résistance. En revanche, si les talibans se comportent, dans les jours qui viennent comme ils se sont comportés par le passé, c'est à dire un mouvement extrêmement dur notamment vis-à-vis des femmes, un mouvement qui bafoue les droits obtenus par les Afghans depuis une vingtaine d'années, à ce moment-là je pense que Massoud a toutes les chances de son côté pour que des intellectuels, des jeunes qui viennent d'autres régions, le rejoignent. Mais il y a beaucoup de 'si'", reconnait le chercheur.

"La plupart des lieutenants de son père ne sont plus là, explique Karim Pakzad. "Certains sont morts, d'autres ont rejoint un pouvoir corrompu et sont discrédités auprès de la population afghane. C'est le cas d'Amrullah Saleh par exemple, qui veut se présenter comme le nouveau président de l'Afghanistan. Si Massoud arrive à organiser la résistance, il ne peut que compter sur la nouvelle génération et sur les derniers très fidèles de son père".

Selon un porte-parole d'Ahmad Massoud, le fils du commandant Massoud serait entré en contact avec les talibans pour leur demander de ne pas tenter de prendre la vallée du Panshir militairement... et pour réclamer également l'intégration de diverses forces politiques dans le futur gouvernement afghan. Comme s'il cherchait à privilégier pour l'instant, la "diplomatie", aux combats armés.