En Ukraine, l'armée russe perd du terrain. Dans le Sud, la ville de Mykolaïv, sur la route d'Odessa, retrouve un peu de répit après des semaines de bombardements et de combats. Mais dans les quartiers les plus touchés, certains habitants âgés continuent à se terrer dans les abris.

Galina et Viktor passent désormais toutes leurs nuits dans le sous-sol de leur immeuble bombardé. © Radio France / Yann Gallic

C'est un quartier populaire, près de l'aérodrome de Mykolaïv qui a été le théâtre d'intenses combats entre les forces russes et ukrainiennes. Ici, plusieurs immeubles ont été touchés par les bombardements avec des façades noircies par le feu, des balcons effondrés, des fenêtres brisées. Au rez-de-chaussée de l'un de ces immeubles, une porte rouillée s'ouvre sur des escaliers qui descendent dans une cave en terre battue. Un souterrain humide et sombre où l'on distingue à peine les visages de celles et ceux qui se sont réfugiés ici.

Le traumatisme des bombardements

Depuis un mois, ils sont une douzaine de voisins à passer leurs nuits dans cet abri. Assise sur une planche de bois, Galina, 80 ans, est emmitouflée dans un manteau et une couverture: "Je mets beaucoup de couches de vêtements sur moi mais la nuit je tremble quand même de froid. On utilise des seaux pour les toilettes", explique-t-elle. "Avant on vivait tranquillement, on aurait jamais pu imaginer ça même dans nos pires cauchemars".

Traumatisés par les bombardements des dernières semaines, Galina et son mari, Viktor, n'osent plus dormir dans leur appartement: "Quelque chose a explosé sous nos fenêtres, peut-être une roquette. Comment est-ce qu'on peut rester dans son appartement après ça ?".

Le quartier populaire de Koulbakino à MyIkolaïv © Radio France / Yann Gallic

"L'espoir meurt en dernier"

Depuis le début de la guerre, chaque soir, le couple descend ici avec seulement quelques morceaux de pain, une bouteille d'eau et des médicaments dans un sac. Galina préfère rester cachée dans ce sous-sol insalubre où elle se sent plus en sécurité malgré sa santé fragile : "Je suis diabétique. J'ai aussi des problèmes d'hypertension. Mais on n'a pas de stocks de médicaments parce qu'on ne savait pas qu'il y aurait la guerre. Maintenant, j'ai des douleurs dans tout le corps ! On m'a prescrit un médicament qui est cher et difficile à trouver. Si je n'en ai plus, je vais mourir".

Les bénévoles d'une organisation religieuse apportent parfois de la soupe chaude à ces retraités terrés dans leur abri. Viktor reste malgré tout optimiste: "Qu'est-ce qu'on doit faire ? Se mettre dans un lit et se laisser mourir ? Non, nous allons lutter. Nous n'avons pas le choix. Comme on dit ici, l'espoir meurt en dernier !". Aujourd'hui, Viktor et Galina pensent surtout à leurs enfants et leurs petits enfants qui ont fui en Roumanie. Eux sont trop vieux pour quitter l'Ukraine. Ce pays dans lequel ils aimeraient tant finir leur vie en paix.