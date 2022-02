Comme chaque année, les auditeurs du Masque et la plume sont nombreux à voter pour leur film préféré de l’année écoulée.

Affiches Illusions perdues et Drive my car © Prix du Masque et la Plume 2022

Ce dimanche 6 février, le Prix des auditeurs du « Masque et la plume » a été remis au réalisateur dont le film a été plébiscité par le public. Un prix symbolique nourri de l’amour du cinéma et des débats des critiques du « Masque et la plume ».

Film français : « Illusions perdues » de Xavier Giannoli

Les illusions perdues / Curiosa Films / Gaumont

Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème siècle. Il a de grandes espérances et veut se forger un destin. Il quitte l'imprimerie familiale de sa province natale pour tenter sa chance à Paris, au bras de sa protectrice. Bientôt livré à lui-même dans la ville fabuleuse, le jeune homme va découvrir les coulisses d'un monde voué à la loi du profit et des faux-semblants. Une comédie humaine où tout s'achète et se vend, la littérature comme la presse, la politique comme les sentiments, les réputations comme les âmes. Il va aimer, il va souffrir, et survivre à ses illusions.

Film étranger : « Drive my car » de Yusuke Hamaguchi

Drive my car - Culture_Entertainment-Bitters_End-Nekojarashi-Quaras / NIPPON_SHUPPAN_HANBAI-Bungeishunju-LESPACE_VISION-C&I-The_Asahi_Shimbun_Company

Alors qu’il n’arrive toujours pas à se remettre d’un drame personnel, Yusuke Kafuku, acteur et metteur en scène de théâtre, accepte de monter Oncle Vania dans un Festival, à Hiroshima.

Il y fait la connaissance de Misaki, une jeune femme réservée qu’on lui a assignée comme chauffeure. Au fil des trajets, la sincérité croissante de leurs échanges les oblige à faire face à leur passé.

■ C’est en présence de Xavier Giannoli, pour son film « Illusions perdues » et les critiques Charlotte Lipinska (Vogue), Eric Neuhoff (Le Figaro) et Pierre Murat (Télérama) que le choix des auditeurs sera annoncé et commenté par Jérôme Garcin.