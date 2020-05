View this post on Instagram

Some art to say thank you. I ‘am so delighted about this project. It was really important for me to be able to contribute. I hope this project brings colors , smile and love to our heroes.Thank you for your devotion. . . De l’art pour remercier le personnel soignant , je suis heureux d’avoir réalisé ce projet à l’hôpital Lariboisiere, il était primordial pour moi de pouvoir servir durant cette crise. J’espère que ce projet aura emmené de la couleurs de la joie et de l’amour à nos héros. Merci pour votre dévouement. . Merci à @aaronjahstone , @artkanoid_gallery , Raphy et le professeur Henry pour avoir rendu ce projet possible. . . . . #cyrilkongo #hopitallariboisiere #loveistheanswer #installation #art #medical #lockdown #deconfinement #gratitude #merci