Prisme7 est le premier jeu vidéo de l’Institution parisienne, l’un des plus grands musées d’art moderne et contemporain du monde. Ce jeu gratuit, disponible à partir de ce vendredi, invite le public à découvrir et à interagir avec 40 œuvres majeures de la collection du Musée d’Art moderne.

"Prisme 7" reprend des œuvres et des décors du musée parisien © Centre Pompidou

Autour du thème de la couleur et de la lumière, chaque joueur progresse dans la connaissance des œuvres de manière très originale.

Le jeu lui-même est artistique. Car l’avatar du joueur n’est pas un visiteur humanoïde ou une classique hybridation animale, il prend une forme de molécules lumineuse, fantomatique, qui se déplace magiquement dans des univers dont l’esthétique est inspirée par des œuvres d’artistes.

Sur fond de design sonore planant, créé par l’IRCAM, on s’immerge dans l’univers de Kandinsky pour ressentir la couleur comme force spirituelle où on plonge dans la foule urbaine (ça fait du bien par temps de confinement) de l’univers très coloré de Gérard Fromanger pour ressentir la puissance de la couleur sur le thème de l’engagement.

"Ce jeu que nous avons imaginé, est une exploration ludique et créative pour découvrir les œuvres du Centre Pompidou, sous forme de jeu de puzzle", explique Patrice Chazottes, directeur adjoint en charge des publics au Centre Pompidou. "On y avance par étapes et on approche et aborde telle ou telle œuvre ou tel artiste. On a intégré dans ce jeu une quarantaine d’œuvres, de Miro, 'l’Arlequin' de Picasso à Mondrian, etc."

À travers ce jeu vidéo, le Centre Pompidou poursuit avec inventivité et audace sa volonté de s’ouvrir à tous les publics, à démocratiser l’accès à l’art. "Notre volonté c’est de toucher aussi un public différent de celui du Centre Pompidou, mais aussi le public du Centre Pompidou" confirme Patrice Chazottes. "C’est aussi un outil pédagogique formidable car il consiste à atteindre, étape par étape, une connaissance de l’art moderne et contemporain."

Découvrir les œuvres du Centre Pompidou, sous forme de jeu de puzzle / Centre Pompidou

Dérive dans le ventre du musée

Le jeu nous conduit devant les œuvres de Niki de Saint Phalle ('TIR' tableau-performance crée à partir de poches de peinture qu’elle fait exploser en leur tirant dessus à la carabine), les architectures abstraites de Donald Judd ou encore le Rhinocéros de Xavier Veilhan.

Et l’on se retrouve projeté au cœur du Centre Pompidou. Notre forme de molécule lumineuse se glisse dans les escalators et carrément dans les iconiques tuyaux de Renzo Piano et Richard Rodgers.

Une Immersion dans l’art ludique et très poétique. Ou comment aborder l’art sans complexe, en solo ou en famille.

> Pour télécharger PRISME 7