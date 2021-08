Depuis l'entrée des talibans dans Kaboul il y a une semaine, un peu plus de 600 Afghans ont été rapatriés en France. Placés en quarantaine, ils sont nombreux à tout mettre en œuvre pour tenter de faire sortir leurs familles du pays. Mais la situation de chaos qui règne à l'aéroport douche leurs espoirs.

Les Afghans rapatriés par la France, angoissés par le sort de leur famille restée sur place © Maxppp / Le Pictorium / Jan Schmidt-Whitley

Dans le hall de cet hôtel de région parisienne, Rada Akbar prend place sur une chaise en plastique. Artiste, photographe, activiste afghane, elle scrute son téléphone portable. Impossible de lâcher l'appareil même pour quelques minutes d'interview, c'est son lien, le dernier, avec ses proches restés à Kaboul. "J'ai pu partir mercredi", raconte la jeune femme, "il a fallu prendre la route de l'aéroport en trente minutes. Je n'ai pas eu le temps de leur dire au revoir, pas le temps de réfléchir", poursuit-elle.

Mais depuis qu'elle s'est posée à Paris, Rada Akbar n'a plus qu'une obsession : que sa famille puisse la rejoindre. Elle a mobilisé toutes les personnes qu'elle connait, en Europe et aux États-Unis, sans effet pour le moment. "Mon frère a travaillé pour le gouvernement, ma sœur pour une organisation internationale. Évidemment ils sont sur la liste des talibans, ils sont recherchés. Il faut les faire entrer dans l'aéroport. Les Français me confirment qu'ensuite ils les prendront en charge. Une fois qu'ils seront à l'intérieur je serai soulagée. Mais pour l'instant je ne peux penser à rien d'autre qu'à la sécurité de ma famille".

La crainte d'une traque à grande échelle

Cette liste dont parle Rada Akbar, c'est la bête noire de ceux qui ont pu être rapatriés. Djamaïl aussi est persuadée que son père et son frère "engagés et communistes" y figurent. "Ils vont être traqués" assure celle qui fût un temps interprète et traductrice pour des médias étrangers en Afghanistan, "alors pour l'instant ils sont très inquiets, ils se terrent chez eux et ont brûlé tous les documents qui pouvaient les mettre en danger face aux talibans".

La jeune femme montre sur son téléphone l'autorisation d'évacuation qu'elle a réussi à obtenir pour son père auprès de l'ambassade de France, "mais il est impossible de rejoindre l'aéroport de Kaboul, alors je ne sais plus quoi faire" soupire Djamaïl, "maintenant que je suis ici, je me dis que je n'aurais pas dû partir, j'aurais dû rester avec eux".

La date du 31 août comme couperet

Shahid (son prénom a été changé à sa demande) a longtemps travaillé, pour le gouvernement afghan, sur des questions de sécurité. Francophone, ancien étudiant à Sciences-Po Paris, il a fui la semaine dernière avec sa femme et leur garçon de huit mois. Depuis, il tente de trouver une issue pour le reste de sa famille. "Ils sont cachés à Kaboul et je sais que les talibans vont venir les traquer et les interroger. J'ai pris contact avec l'ambassade de France mais ils sont très difficiles à joindre" explique Shahid.

"Nous sommes là, en France, à l'abri" poursuit le jeune père, "mais notre esprit est en Afghanistan avec nos familles. La communauté internationale a une obligation envers le peuple afghan, et surtout envers ceux qui ont travaillé avec des pays occidentaux ou y ont fait des études. Ces personnes n'ont aucun avenir en Afghanistan. À cause de leur lien avec la France, elles vont être ciblées". Pendant notre entretien Shahid a reçu deux coups de téléphone, et il se replonge dans son portable dès notre départ.

Le temps presse : la date du 31 août a été initialement fixée par les États-Unis pour le retrait définitif de leurs troupes d'Afghanistan.