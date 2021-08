Le Crazy Horse reprend les répétitions de son célèbre spectacle en espérant pouvoir rouvrir les portes du cabaret courant septembre.

Les danseuses du Crazy Horse espèrent reprendre leur spectacle courant septembre après la crise sanitaire © Crazy Horse / Antoine Poupel

S’entraîner chaque jour, maintenir son corps en forme sans avoir pour autant la récompense de tous ses efforts : sentir l’adrénaline de la scène sous le regard du public.

Comme tous les artistes (et sportifs de haut niveau), la quarantaine de danseuses du Crazy Horse, le célèbre cabaret parisien, a traversé une année particulière dont elles espèrent bien voir la fin avec la reprise des répétitions.

Dans ses locaux de Saint-Denis, la scène avec ses portes et ses chaînes de perles a été recréée à l’identique… C’est ici que les costumières affinent leur travail, ici aussi que se déroulent depuis le début du mois les répétitions du spectacle.

Les danseuses du Crazy Horse espèrent reprendre leur spectacle courant septembre / Crazy Horse / Antoine Poupel

Sur scène, Coco Vanille se rhabille. L’effeuillage est fini, elle remet son corset, bouton par bouton. Danseuse depuis trois ans au Crazy Horse, elle avait hâte de reprendre. "C’est un solo que j'affectionne beaucoup, raconte Coco Vanille. C'est mon préféré de tout le répertoire du Crazy. Je me mets un peu la pression car j’ai commencé à l’apprendre en octobre dernier et là il faut que j’apprenne tout de nouveau. Le corps fait un peu mal, c'est normal. On revoit notre ostéo qui est là pendant les séances de répétition aussi. Pour nous, c'est aussi des choses qu'on doit travailler individuellement, chacune nos petites faiblesses, nos blessures, etc… Mais ça revient hyper facilement aussi."

Le stress monte à l’approche de la reprise

Stress aussi avant la reprise, Coco Vanille espère que la page "confinement" est derrière elle. "Quand on a repris en octobre puis qu’on a fermé juste après, ça a été tellement brutal, se souvient Coco Vanille. On ne s'y attendait pas parce qu'on s'était vraiment préparées à ce que ça fonctionne.

Aujourd’hui, oui, il y a un stress que ça ferme de nouveau.

"Quand on a repris les répétitions, je me suis dit, ‘rentre à 100% mais dans ta tête protège-toi, rappelle-toi que ça peut se refermer’ avoue la danseuse. Mais je n’y arrive pas du tout depuis que je suis là, qu’on s’est retrouvées comme avant. C’est magique, ça me plaît tellement les odeurs, les bruits, les sensations, les costumes, les filles, etc. Là, j'ai trop d'espoir que ça ne referme plus du tout."

Deux voire trois spectacles par jour, 7j/7

Gloria de Parma, danseuse depuis près de dix ans et capitaine de la troupe, marque une pause, observe ses talons sur lesquels elle estime ne pas être assez stable et reprend sourire et déhanchés sur la musique "Good Girl". C’est l’un des numéros mythiques du Crazy Horse qu’elle n’a plus dansé depuis octobre. Gloria n’a rien oublié de la chorégraphie, mais Pyscho, directrice adjointe de création, l’aide à sortir les nuances et l’émotion.

"Le but, explique Psycho, c'est en respectant le vocabulaire chorégraphique, de faire vraiment du sur mesure pour chaque danseuse. Elles ont toutes des détails, une manière de faire différente pour que ça leur conviennent parfaitement. Et quand on retrouve l’émotion, le geste vient beaucoup plus naturellement et est très juste."

"Ce sont des répétitions très, très utiles parce que la fermeture du Crazy Horse a été longue, poursuit Psycho. Les danseuses ont eu des activités multiples, artistiques et autres, et elles reviennent avec tous ces acquis. C'est intéressant aussi de voir où elles en sont et de profiter de ce qui s'est passé pour travailler ensemble".

Les mouvements reviennent "hyper facilment" mais les "muscles font un peu mal" / Crazy Horse / Antoine Poupel

Pyscho monte le son pour immerger Gloria de Parma dans son personnage. "Nous sommes des athlètes de haut niveau, raconte Gloria de Parma. C’est un numéro difficile, il faut retrouver plein de choses dans les jambes, le corps mais aussi dans les expressions. On a recommencé à répéter. Il n'y a pas de blessure. On est en forme physique. Il faut juste reprendre doucement, doucement. Ce n'est pas facile d'avoir une grosse pause puis de recommencer tous les jours avec le rythme qu'on avait avant."

Adapter le planning pour travailler le physique et le mental

Le cabaret ouvre ses portes tous les jours avec deux à trois spectacles quotidiens. Les danseuses se couchent tard ce qui demande une hygiène de vie et un mental que Svetlana Konstantinova, directrice de scène et de production, surveille de très près. Elle a adapté en fonction le planning des répétitions : "On adapte le planning du plus facile vers le plus difficile pour préserver leur santé. Deuxième aspect très important, c'est l'aspect moral, elles vont bientôt retrouver un autre rythme de vie d'un coup, se coucher tard, etc… IL ne faut donc pas que l’on rentre dans ce nouveau rythme trop brutalement."

Pendant les confinements, explique Svetlana Konstantinova, directrice de scène et de production, elle a encouragé les danseuses, en CDI ou intermittentes, à se ressourcer en faisant d’autres choses et à préparer leur reconversion après le Crazy Horse. "On a essayé pendant la fermeture de les aider à faire des études, explique Svetlana Konstantinova, à en profiter pour s’imaginer un chemin après le Crazy Horse mais aussi en parallèle. Car rester passionnée mais concentrée uniquement sur une chose nous appauvrit mentalement. Il y a des choses qui nous nourrissent de l’extérieur et on vit ensuite cette expérience sur scène plus pleinement avec une palette beaucoup plus large."

Coco Vanille, elle, en a profité pour se découvrir des talents de peintre et rejoindre sa famille à Nice.

Hâte de retrouver leur public

La meilleure motivation pour toutes reste de retrouver le plus vite possible leur public. "Il y a beaucoup de jeu entre l'interprète qui est sur scène et les gens qui sont dans la salle, raconte Gloria de Parma. C'était une longue pause. Même si le corps est là, l'entraînement est là, cette énergie nous manque, cet échange avec le public, c'est une sorte de communication. Donc c'est un peu comme si, pendant des mois, on s'était enfermé et il nous manquait une part de communication, de socialisation. C'est notre façon de vivre."

Le Crazy Horse espère rouvrir courant septembre, après la plus longue parenthèse de son histoire débutée en 1951. Le cabaret accueille habituellement moitié de Français et moitié de touristes étrangers, beaucoup plus présents l’été que les Français. Il y a des chances que ces prochains mois, comme en octobre dernier, le public reste de proximité.