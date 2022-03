Le gouvernement ukrainien a confirmé ce lundi que la ville d'Irpin, dans la banlieue de Kiev, avait été reprise aux forces russes. Cependant, sur place, les bombardements continuent.

Irpin, le 10 mars 2021. La ville a été la cible de bombardements. © AFP / ARIS MESSINIS

Irpin libérée. Irpin reprise aux forces russes. L'annonce a été faite lundi soir par le maire de cette ville dévastée, située à l'entrée nord-ouest de Kiev. "La ville est maintenant libérée, mais il est toujours dangereux d'y être", a ensuite déclaré à la télévision le ministre de l'Intérieur ukrainien, Denys Monastyrsky.

Confirmation sur le terrain. D’après des militaires ukrainiens sur place, la pression des Russes est toujours très forte : ceux-ci se trouvent toujours à Bucha et Hostomel, deux villes voisines située au nord. Si bien que la route qui permet d’accéder à l’entrée d’Irpin est très rapidement sous la menace des obus.

"Ils visent tout le monde"

Nicolas Bourbouze conduit une ambulance sur cette portion jusqu’au pont d’Irpin, qui a été détruit. Il est Français et a fondé l’association "Maison du sauvetage". Lui aussi témoigne d'une pression toujours aussi forte dans le secteur. "Le danger est permanent parce que ça tire des obus sur la route. Au niveau du pont, il y a un petit parking sur la droite. On peut se mettre un tout petit peu à l'abri mais l'autre jour par exemple, il y a eu un gros tir d'artillerie avec du gros calibre. On a été soufflé même là où on était."

"Ils visent tout le monde", ajoute Nicolas. "Ce n'est pas parce que l'on est une ambulance que l'on ne risque pas de se faire tirer dessus".

Le Français Nicolas Bourbouze conduit une ambulance à Irpin. © Radio France / Gilles Gallinaro

Les opérations de secours se poursuivent

Derrière le pont en question, ce sont les volontaires ukrainiens qui conduisent des voitures pour tenter d’extraire les derniers habitants qui restent retranchés à Irpin. Andrey explique qu’il passe par Saborna, la route principale. Selon lui, le danger est permanent, même si les Ukrainiens ont progressé. "C'est dangereux parce qu'il y a beaucoup de mines, vous savez. Il y a des explosions partout. Mais on doit récupérer les gens qui sont sous terre." Il ajoute : "Presque tous ceux qui veulent quitter Irpin sont partis. Le mieux pour les gens d'Irpin si possible, c'est de partir."

Les secours évacuent des civils à Irpin. © Radio France / Gilles Gallinaro

Avec son couteau sur son gilet par balle vert foret, un soldat ukrainien explique que son armée tente maintenant de consolider la ligne de front dans des bâtiments ou des tranchées. Il soupçonne les Russes de se préparer pour avancer. Pour lui, la libération annoncée d’Irpin est donc encore fragile. La situation reste instable.