De nombreuses personnes trans constatent que leur ancien prénom apparaît sur leur pass sanitaire. Elles craignent d'être victimes de discrimination et de transphobie lors du contrôle de leurs documents.

Le pass sanitaire peut présenter, dans certains cas, le prénom de naissance des personnes transgenre © AFP / Hans Lucas / Arnaud Le Vu

Montrer son pass sanitaire à longueur de journée au restaurant, au cinéma et devoir justifier de son identité risque de compliquer la vie des personnes transgenres. Car dans certains cas, c'est leur prénom de naissance, leur "deadname" qui apparait sur ce sésame bientôt incontournable.

Kallysta, une femme trans de 46 ans, est confrontée à ce problème. Cette factrice a changé d'état civil en début d'année, et pourtant, sur son pass sanitaire, c'est toujours son ancien nom, un prénom masculin qui s'affiche. "Malgré les multiples tentatives de mon centre de vaccination et de mon médecin traitant, c'est toujours le nom que mes parents m'ont donné à la naissance qui apparaît", s'agace Kallysta. Après un mois de tractations, d'appels à l'Assurance maladie, rien n'a changé. La situation pourrait vite devenir embarrassante : "Le pire serait d'être contrôlée par des policiers et que, lors de leurs vérifications, ils considèrent que mon pass est un faux, que j'écope d'une amende pour usurpation d'identité".

Outre les forces de l'ordre, il faudra aussi montrer ce pass à des cafetiers, restaurateurs ou contrôleurs SNCF et sans cesse se justifier : "Devoir faire un coming-out permanent, à chaque fois qu'on veut faire une activité, c'est très stressant. C'est le genre de choses pour lesquelles je préfère rester la plus discrète possible pour éviter de me faire insulter ou pire, agresser", s'inquiète-t-elle.

L'assurance maladie à la traine

Le cas de Kallysta n'est pas isolé. Depuis une dizaine de jours, l'association Acceptess-T reçoit de nombreux appels au sujet du pass sanitaire. "Les situations sont multiples, mais dans tous les cas, il ne s'agit pas d'un bug informatique mais bien de défaillances. Cela prouve à quel point le traitement informatique des changements de nom ou de sexe, par les logiciels de l'administration française, n'est pas considéré comme quelque chose d'important. Pour nous, c'est une mise en danger des personnes transgenres. C'est injuste que dans les politiques publiques, les personnes trans soient considérées comme des citoyens de troisième zone", s'insurge Giovanna Rincon, la présidente de l'association.

Avec l'extension du pass sanitaire, Acceptess-T redoute une hausse des actes transphobes ainsi qu'un isolement des personnes transgenres face à ces difficultés administratives.