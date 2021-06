Les salles de spectacles augmentent leurs jauges à partir de ce mercredi soir, ce sera 65%. Pour les lieux qui dépassent les 1.000 places, il faudra montrer le pass sanitaire. Et tout le monde n'apprécie pas...

Peu de salles de spectacle sont encore concernées, et beaucoup ont décidé de différer de quelques jours le passage à la jauge de 1.000 places pour laisser le temps au public de se faire à cette idée, d'autant que le pass sanitaire n'a été validé que le 31 mai par le Conseil Constitutionnel.

À la Philharmonie de Paris, il sera mis en place pour les concerts dans la Grande salle Pierre Boulez à compter du 18 juin. À l'Opéra de Paris, pour les salles de Bastille et de Garnier, ce ne sera pas avant le mardi 15 juin. Et à partir de lundi 14 juin au Théâtre des Champs-Elysées où le directeur, Michel Franck, doit essuyer tous les jours, le mécontentement des spectateurs : "C'est compris, mais ce n'est pas forcément apprécié. Beaucoup de personnes ne veulent pas se faire vacciner ou ne veulent pas se faire contrôler. Nous respectons ce choix." explique-t-il.

Il faut que les gens comprennent que ce sont des décisions du ministère de la Santé et du gouvernement. Elles sont faites pour protéger un maximum de personnes et nous permettent d'ouvrir pour le plus grand nombre.