Le festival où tout commence !

Printemps de Bourges © Printemps de Bourges

L’incontournable 1er festival des musiques actuelles vous donne rendez-vous du 19 au 24 avril 2022 à Bourges !

Le Printemps de Bourges Crédit Mutuel annonce le renouveau artistique et la venue des beaux jours en ouvrant la saison des festivals.

L’identité artistique du Printemps épouse un large éventail d’esthétiques musicales et repose sur un équilibre entre artistes confirmés, talents émergents et créations originales, entre scène française et scène internationale.

Printemps de Bourges / Matthieu Foucher

Cette année retrouvez Dutronc & Dutronc (père et fils), Gaëtan Roussel, Vianney, Juliette Armanet, Emma Peters, Joy Crookes, Crystal Murray, Reinel Bakole, Michel Houellebecq & Romain Poncet, Oboy, Laeti, Zola, Jok’Air, Bianca Costa, Brigitte Fontaine, Mansfield.TVA, Fishbach, P.R2B, Clara Luciani, IAM, Eddy De Pretto, Calypso Rose, Jacque, Uèle Lamore, Glauque, Lewis Ofman, Alewya, Aime Simone, Charlotte Cardin, Meskerem Mees, Merryn Jeann, Albin de la Simone & Sylvain Prudhomme, Dinos, Josman, Gazo, Guy2Bezbar, Zinée, Sofiane Pamart, Hania Rani, Pomme & Safia Nolin, Roméo Elvis, Kungs, Luidji, Deluxe, Polo & Pan, Lilly Wood and The Prick, Folamour, French 79, Vendredi sur mer, Sopico, Camion Bazar, Life, Keg, Unschooling, Last train, Park, Lime Garden, November ultra, Chien noir, Céline Sallette X Chloé Thévenin, Rover, Vitalic, Laylow, Vini vici, NTO, Anetha, Luijipeka, Ascendant vierge, Poupie, Thylacine, Blaiz Fayah, Gaballero VS Jeanjass, Mara, Ichon, Marie-Flore, Annael, Malik Djoudi, Kalika, Rouquine, Oivia Ruiz, Florent Marchet, Chloé & Vassilena Serafimova, Thomas Ehnco & Vassilena Serafimova…

Tout un programme à découvrir !

Printemps de Bourges / visuel_lineup

Au sein de cette programmation singulière, le festival accueille chaque année un événement très attendu des professionnels et des médias : les iNOUïS du Printemps de Bourges Crédit Mutuel, le plus important dispositif national de repérage, sélection et accompagnement de jeunes artistes, piloté par l’association Réseau Printemps.

Particulièrement observé par les professionnel.le.s et les journalistes, les iNOUïS du Printemps de Bourges Crédit Mutuel est le plus important dispositif national de repérage, sélection et accompagnement de jeunes artistes. Point d’orgue de l’aventure, le festival est l’occasion pour les artistes sélectionné.e.s de suivre un stage de structuration, de se produire devant le public et de nombreux.ses programmateur.trice.s, booker.euse.s et directeur.trice.s artistiques afin de nouer ainsi les contacts nécessaires à leur développement de carrière. La sélection 2022 sera révélée le 24 février prochain !

Forte de cette affluence, c’est toute la ville de Bourges qui vit à l’heure de son festival : bars, restaurateurs, lieux de culture…

Printemps de Bourges / Matthieu Foucher

Les acteurs locaux contribuent grandement à l’effervescence de la période festivalière, conjointement à l’action du Printemps dans la Ville qui propose au public concerts, expositions, conférences et projections en accès libre. Six jours durant, ce sont près de cinq cents spectacles qui sont organisés au cœur de la ville.

Autant d’occasions pour les festivaliers de voir sur scène leurs artistes préférés et de découvrir ceux qui le deviendront, autant de manifestes des valeurs artistiques que le festival a toujours célébrées : la création, la découverte, l’émergence.

Le Printemps de Bourges Crédit Mutuel affirme son rôle de manifestation musicale curieuse et engagée en proposant depuis plusieurs années deux cycles éditoriaux très originaux.

Les “Exclamations !” qui depuis 2016, font le lien entre musique et société en proposant des rencontres, expositions et projections sur des thématiques telles que la liberté d’expression, l’Europe de la culture, les 40 ans du mouvement punk, ou encore l’expression artistique féminine.

“Rendez-Vous Demain !”, une série de contenus vidéos invitant à un voyage dans le futur de la musique et de la création, perpétuant ainsi l’esprit pionnier du premier festival français qui depuis 1977 a vu s’épanouir tous les mouvements esthétiques qui ont fait notre monde musical, du punk au hip hop, de la chanson aux musiques du monde ou encore la techno.

PDB / Denoual Coatleven / Clea Vincent

Un Printemps responsable et ancré dans son territoire. Manifestation culturelle majeure de la région Centre Val de Loire et de la capitale berruyère, le festival veut s’adresser à tous ses publics et bâtir un ancrage fort dans son territoire en développant nombre d’actions culturelles, économiques et sociales pendant le festival et tout au long de l’année : éducation artistique et culturelle, accessibilité, maîtrise énergétique, tri sélectif, prévention, emploi local…

Le Printemps de Bourges Crédit Mutuel est engagé depuis 2019 dans une démarche de certification ISO 20121.

Le Printemps de Bourges Crédit Mutuel, festival de toutes les musiques, est aussi celui de tous les publics. Au-delà des têtes d’affiche, artistes émergents, découvertes et créations artistiques qui enchantent les salles de concert payantes, c’est toute une ville qui vibre chaque année au rythme de son festival durant six jours.

Fort des bouleversements des deux dernières éditions, le festival aura à cœur de reprendre possession de sa ville, de ses rues et de ses places avec une offre en accès libre qui permettra à tous de partager l’esprit du Printemps ! Celui d’un festival généreux, solidaire et responsable qui invite à la découverte artistique mais aussi à l’expérimentation culturelle et au dialogue.

PDB / Amelie Lens / Loll Willems

Avec deux scènes extérieures gratuites présentant plus de 100 artistes et groupes, une quinzaine de bars accueillant près de 250 concerts, des instants musicaux aux couleurs de la programmation du festival produits par les élèves du Conservatoire de Bourges, le célèbre Village Berry Province mettant à l’honneur la gastronomie de notre territoire, des espaces de restauration (food court) et des zones artisanales variés, ou encore des expositions, conférences et animations proposées en accès libre à tous…le Printemps résonnera dans toute la ville et s’offrira à 200 000 festivaliers.

Affirmant et renforçant un peu plus ce lien qui unit le festival au centre-ville historique de Bourges, l’édition 2022 sera marquée par Demain le Printemps ! village installé au pied de la cathédrale cette fois-ci dans son format intégral, dédié au jeune public, à la transmission, au territoire et aux actions de développement durable.

Rendez-vous en mars 2022 pour découvrir le programme complet des concerts en accès libre, expositions, conférences et autres animations qui font du Printemps de Bourges Crédit Mutuel une odyssée humaine et culturelle toujours plus folle !