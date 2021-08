Les disquaires dénoncent de très fortes hausses de prix sur certains vinyles, atteignant parfois 50%. Des augmentations décidées par les trois principaux majors sur environ 1500 références.

Dans la boutique "le silence de la rue" à Paris, comme chez tous les disquaires, certains vinyles coûtent désormais beaucoup plus cher. © Radio France / Cyrille Ardaud

Billie Eilish, Nirvana, Led Zeppelin, Neil Young ou encore Téléphone. Leurs disques ont déjà été écoulés à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. Pourtant si vous décidez d'acheter prochainement la version vinyle de leurs albums, la facture pourrait être salée : Warner, Sony et Universal, les trois principales majors, ont décidé d'augmenter les prix sur plus d'un millier de références.

Dans sa boutique du 11e arrondissement de Paris, "Le silence de la rue", Christophe Ouali s'agace depuis quelques semaines : "Il est hors de question que l'on ouvre des crédits à la consommation pour vendre des disques !" Depuis près de 30 ans, il vend des albums indépendants et d'autres plus commerciaux. Et n'en revient toujours pas de certaines hausses. "Un disque de Billie Eilish vendu 30 euros, on le vendait 20 euros avant. Il faudrait que je propose "Harvest" de Neil Young à 45 euros, c'est le prix d'un coffret !"

Le coût des matières premières pointé du doigt

Au total, ce sont environ 1 500 références qui ont subi une hausse de prix. Selon les majors, ces augmentations s'expliquent par une hausse du coût des matières premières, une justification qui ne convainc pas les disquaires. "Le véritable surcoût en sortie d'usage de pressage, c'est 15 à 20%", affirme Christophe Ouali. Bien loin donc des 30 à 50% d'augmentation sur certains titres.

Autres explications avancées par les éditeurs : ce sont des décisions prises par les maisons mères aux États-Unis pour l'ensemble du marché mondial. Enfin, les hausses de prix les plus importantes se justifieraient par des coûts importants de production, avec par exemple certaines pochettes spécifiques et complexes à fabriquer. Reste qu'en magasin, le résultat est sans appel selon les disquaires : les ventes sont en chute libre. "Les services commerciaux d'Universal ont mesuré une chute des ventes de 40% entre avril et juin."

La génération des 20-35 ans qui a renouvelé notre clientèle n'a pas un pouvoir d'achat infini !

Le disquaire du 11e arrondissement de Paris l'affirme, si les majors refusent de revenir sur ces hausses de prix, il vendra, à la place, plus de disques de labels indépendants.