La série "Cités", créée par le rappeur et écrivain Abd Al Malik, débarque sur le réseau social préféré des ados. À travers douze très courts épisodes, elle évoque le patrimoine culturel français que la fourmillante communauté des "tiktokeurs" peut découvrir ce vendredi.

La série "Cités" est à retrouver sur TikTok à partir de ce vendredi 26 février. © Radio France / ve

Chaque épisode dure 60 secondes : c'est la durée maximale d'une vidéo sur le réseau social TikTok. La mini-série "Cités" est à voir au format vertical puisqu'elle a été filmée et montée directement sur TikTok avec les filtres et les déformations de voix qui font le succès de l'application. Le casting s'est lui aussi déroulé sur le réseau social prisé par les ados, en décembre dernier.

C'est Stanel Mba Megner, 16 ans, qui a décroché le rôle principal :

"Ils demandaient de faire une vidéo avec un texte du patrimoine culturel français. Comme j'avais déjà fait des années de théâtre, je me suis dit : 'et pourquoi pas se lancer là dedans ?'"

"Cités" met en scène des adolescents qui prennent plaisir à "citer" les grands auteurs français dont on retrouve le nom pour désigner les rues, squares et établissements scolaires du pays. L'artiste Abd Al Malik est le scénariste et le réalisateur de ce joli concept.

"Que l'on soit originaire des quartiers populaires urbains ou de villages, on est entourés par la culture. Tout ce que ces jeunes vivent au quotidien, c'est lié à ce que les auteurs ont écrit."

"Pas de déconnexion entre la jeunesse et le patrimoine"

L'occasion, pour le rappeur et écrivain, de rappeler qu'il n'y a "pas de déconnexion entre la jeunesse et le patrimoine". Paul Eluard, version freestyle cohabite désormais sur TikTok avec Marivaux, Georges Sand, Albert Camus, ou encore Aragon, chanté par Jean Ferrat.

Pour prolonger l'aventure "Cités", le making-of de la série ainsi que les interviews des acteurs sont également à retrouver sur TikTok.