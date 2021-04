Après plusieurs reports dus à la crise sanitaire, le tournage d’un nouvel épisode de "Friends" va enfin commencer aux États-Unis. Le casting de la série culte des années 90, toujours extrêmement populaire sur les plateformes de streaming, n’a pas été réuni devant une caméra depuis 2004.

Matthew Perry, Jennifer Aniston, David Schwimmer, Courteney Cox, Matt LeBlanc et Lisa Kudrow © Getty / NBCUniversal

Dix-sept ans que les fans de la série attendaient le retour de Chandler (Matthiew Perry), Monica (Courtney Cox), Joey (Matt Leblanc), Phoebe (Lisa Kudrow), Ross (David Schwimmer) et Rachel (Jennifer Aniston). Six personnages créés par David Crane et Marta Koffman en 1994, qui au gré des deux cent trente-six épisodes de leurs aventures new-yorkaises vont réunir des millions d'afficionados à travers le monde. Les acteurs sont depuis devenus des stars planétaires tout comme le générique "I'll Be There For You" signé du groupe The Rembrandts.

Tournage à Los Angeles

Les ex-colocataires, qui ne se sont pas vus depuis des années, sont tous arrivés à Los Angeles, direction Stage 24. Il s'agit du plateau historique de "Friends" dans les studios de la Warner. Les décors de l’appartement de Monica, tout comme celui du café le Central Perk, ont été remontés. C'était l'une des particularités de la série d'avoir deux ou trois lieux qui revenaient de façon récurrentes où Monica, Ross, Phoebe, Joey, Chandler et Rachel se retrouvaient.

Un scénario secret

Le retour de la série "Friends" est un événement dont peu de choses ont filtré. Si ce n’est qu’il ne s’agira pas d’un épisode classique mais plus d’une conversation où les six comédiens partageront leurs souvenirs de tournage. D'après David Schwimmer, rien n’a été scripté. L’interprète de Ross a toutefois promis des surprises. Les acteurs reviendront peut-être sur les thèmes évoqués au cours des dix saisons : de la mère porteuse (Phoebe) en passant pas le mariage homosexuel (l'ex-femme de Ross). La série a souvent abordé des sujets de société toujours d'actualité en 2021.

Si le tournage démarre, reste à connaître la date de diffusion. Rien n’a encore été annoncé mais la plateforme de streaming HBO Max, qui a récupéré les droits de "Friends" pour le marché américain, pourrait choisir le 6 mai, date anniversaire de la diffusion de l’ultime épisode en 2004 (52,5 millions de téléspectateurs sur NBC). Le reste du monde devra patienter davantage pour retrouver sur les écrans ce qui reste, même trente ans après son lancement, un monument de l'humour à la télévision.