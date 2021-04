Gauthier Herrmann a pris le départ hier à Montgeron dans l'Essonne d'un long périple de 900 kilomètres qui va le mener à Aix-en-Provence. 13 étapes sont au programme. Il va courir entre un et deux marathons par jour. Un challenge pour soutenir la culture.

Gauthier Hermann court pour la culture © Radio France / Stéphane Capron

Pendant 13 jours, de Montgeron à Aix-en-Provence, Gauthier Herrmann laisse de côté son violoncelle pour se consacrer à sa deuxième passion, la course à pied. Il s'agit pour le musicien d'une révolte positive. Il ne part pas seul sur les routes de France. Il est accompagné par des sportifs et des amis musiciens comme le violoniste Benjamin Ducasse, qui va le suivre à vélo, car il est paraplégique depuis un accident de ski. "Quand on a un handicap, ce n'est pas un échec" explique le musicien qui est aussi directeur du Conservatoire de Deuil-la-Barre dans le Val d'Oise. "C'est comme pour la Covid-19, soit on reste secoué sans rien faire, soit on se prépare pour demain."

Avec sa femme, Benjamin Ducasse fait partie des amis qui soutiennent Gauthier Herrmann dans ce défi sportif et culturel, et qui vont traverser la France pour délivrer ce message de la relance de la culture.

"Envie de parler de la culture en souriant"

Comme beaucoup d'artistes, Gauthier Herrmann a souffert de la crise sanitaire. "J'ai perdu 95% de mon activité" explique le violoncelliste sur la ligne de départ de son défi. "Je fais d'habitude entre 80 et 90 concerts par an, j'en ai fait 8. Mais j'aime mon métier. Je suis tellement heureux à l'idée de refouler prochainement les planches et retrouver le public que j'ai envie de parler de la culture en souriant."

Ce défi, c'est ma grève de la faim. Je reprends le contrôle de mon avenir, je retrouve la liberté de me déplacer, je choisis d’aller de l’avant en soutenant des artistes partout en France.

L'objectif de ce défi est aussi de récolter de l'argent pour plusieurs projets culturels grâce à un financement participatif. Gauthier Herrmann a choisi cinq projets dans cinq univers différents: Théâtre, Compagnie Lyrique, Musique de Chambre, Arts Visuels et Spectacle Musical.

La soprano Natalie Dessay, star de l'art lyrique, est la marraine de l'opération. Elle était au départ du défi sportif à Montgeron pour soutenir le musicien et se félicite de cette opération joyeuse. "C'est une idée absolument géniale. Le challenge est magnifique. C'est une initiative positive."

Trois concerts sont organisés pendant ce périple de 900 km, et tous les soirs une vidéo sur l'étape du jour sera postée sur la page facebook de Gauthier Herrmann.