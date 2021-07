Sous la présidence Trump, près de 4 000 enfants migrants sans-papiers ont été séparés de leurs familles. Petit à petit, l'administration Biden recherche leurs parents pour les réunir. Une tâche de très longue haleine.

Cet enfant non accompagné est détenu au Texas dans le camp d'immigration pour enfants le plus grand des USA © AFP / POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

C'était une promesse de campagne de Joe Biden et ce sera peut-être la première déception de ses électeurs : réunir toutes les familles de sans-papiers séparées par Donald Trump en application de sa politique de tolérance zéro.

Dès le mois de février, Joe Biden signait par décret la création d'une task force destinée à regrouper ces familles disséminées.

Finalement, ce n'est qu'au mois de mai, six mois après l'élection de Joe Biden, que quelques familles de migrants ont pu retrouver leurs enfants. Le ministre de la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a précisé dans un communiqué :

Aujourd'hui n'est qu'un début. Nous sommes en train de réunir le premier groupe de familles, beaucoup d'autres suivront

Il a évoqué sur Twitter le sort de mères "qui ont fui des situations extrêmement dangereuses dans leur pays d'origine et qui sont restées dans des environnements dangereux au Mexique".

2100 enfants toujours isolés, et un millier de familles introuvables

Quatre premières mères seulement ont pu retrouver leurs enfants en mai. Elles seraient sept à ce jour. La ministre de la Sécurité intérieure a ajouté :

Ces mères pourront serrer leurs enfants dans leurs bras, après tant d'années.

"La cellule de crise en charge des réunions travaille nuit et jour, à travers les autorités fédérales et avec les avocats des familles et nos partenaires étrangers, pour remédier à la séparation cruelle des enfants par l'administration précédente", a plaidé Alejandro Mayorkas.

Mais l'ONG de défense des immigrants Al Otro Lado affirme que l'administration Biden n'a rien fait de particulier pour réunir les quatre premières familles. "Ces mères retrouvent leurs enfants car Al Otro Lado a a négocié leurs visas avec le gouvernement mexicain, payé leurs billets d'avion et organisé les retrouvailles" selon Carol Anne Donohoe, avocate d'Al Otro Lado. Ces mères, qui avaient été expulsées des Etats-Unis sous Donald Trump, ont obtenu le droit de rester sur le territoire américain avec leurs enfants le temps que leur demande de statut de réfugiées soit étudié.

L'administration affirme qu'une trentaine d'autres familles vont être réunies dans le mois qui vient. Le Department of Homeland Security estime à 3 900 le nombre d'enfants enlevés à leurs parents à la frontière par l'administration Trump ? Sur ces 3 900, 1 800 environ auraient été réunis avec leurs parents. En revanche, 2 100 n'auraient pas retrouvé leur famille à ce jour.

En attendant, les enfants restent enfermés dans des camps de rétention, dont les conditions de vie ont été dénoncées à maintes reprises. Des dizaines d'enfants y sont morts durant leur détention depuis 3 ans.

L'administration Biden a rapidement réagi en installant des foyers temporaires supplémentaires pouvant héberger des milliers d'enfants. Mais cela ne suffit déjà plus.

Pourquoi un processus si lent ?

Il resterait donc encore 2 100 enfants n'ayant pas été réunis avec leur famille. Le syndicat américain pour les droits civiques Aclu (American Civil Liberties Union) reproche à Joe Biden de ne pas agir assez vite sur le dossier, estimant :

Créer une task force c'est bien, mais insuffisant !

Selon l'administration Biden, retrouver toutes les informations sur ces enfants et localiser leurs familles (qui sont sans-papiers et donc se cachent) reste une tache extrêmement difficile. Localiser les enfants dans les camps de rétention, et vérifier leurs identités, cela reste un long processus.

Malgré tout, un nombre record d'arrestations sous l'administration Biden

Cette annonce de réunification des familles intervient alors même que Joe Biden est aux prises avec la plus forte hausse en quinze ans d'arrivées de migrants à sa frontière sud. Plus de 178 600 migrants, dont des mineurs arrivés seuls, ont été arrêtés.

Les familles de sans-papiers cherchant l'asile continuent d'affluer à la frontière américaine © Getty / Lena Klimkeit/picture alliance via Getty Images

Les républicains accusent Biden d'avoir causé un "appel d'air" en assouplissant les politiques migratoires de Donald Trump. La vice-présidente Kamala Harris s'est rendue début juin au Mexique et en Amérique centrale afin de s'attaquer aux causes de l'afflux record de migrants.

Le nombre de migrants traversant illégalement la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis est au plus haut depuis 15 ans © Getty / by Andrew Lichtenstein/Corbis via Getty Images

Les démocrates invoquent de nombreux facteurs qui ont pu jouer en faveur de cette hausse.

Donald Trump en profite pour vilipender la politique de Biden

Reste que le 30 juin dernier, Donald Trump s'est rendu à la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique pour "admirer" l'avancée de son célèbre projet de mur. Il a alors a accusé son successeur Joe Biden de permettre à des "millions" de sans-papiers d'entrer aux Etats-Unis. Une frontière "très dangereuse" dans "un pays malade" selon lui. Devant un tronçon inachevé de haute barrière métallique, érigé à Pharr, au Texas, près d'un poste-frontière, l'ex-président a conclu "Des millions de gens arrivent à entrer" a-t-il lancé alors que les bilans officiels mensuels sont bien en deçà de cette estimation. Pendant ses quatre ans à la présidence, environ 800 kilomètres ont été terminés selon lui, la plupart de ces portions étant des améliorations de clôtures déjà existantes.