YouTube est plus que jamais dans le quotidien des lycéens et collégiens. On a fait une sélection des 10 chaines parmi les plus suivies et les plus adaptées aux programmes scolaires.

Nombreux sont les professeurs à s'appuyer sur des contenus Youtube pour introduire ou compléter leurs propres enseignements. © Captures

En France, "un étudiant sur deux déclare utiliser YouTube pour compléter ses connaissances dans le cadre de ses études", selon .Justine Ryst, la directrice de YouTube France. La période du confinement a été l'occasion d' "une demande croissante sur les contenus pédagogiques sur YouTube, avec plus de 23 000 vidéos d'enseignement à distance visionnées en mars 2020 en France" explique-t-elle. C'est ce qui a poussé la plateforme à mettre en avant 26 des chaînes à contenus pédagogiques, en tête desquels on trouve Lumni, la nouvelle offre de l’audiovisuel public au service de l’éducation.

Les profs de maths ont la cote

France Inter a déjà invité les internautes à découvrir quelques uns de ces professeurs qui se sont lancés sur YouTube, avant ou pendant le confinement, listes dans laquelle figurent des "stars" du genre, comme les profs de mathématiques Yvan Monka (800 000 abonnés) ou Sophie Guichard et Mickael Launay. Voici ici d'autres références parmi celles qui sont vraiment adaptées au public scolaire, et qui aident les élèves dans leurs programmes et leurs révisions avant les examens.

En tête liste, accordons la place à la chaîne Les bons profs. C'est une des chaines "scolaires" les plus connues des jeunes. "Les bons profs" est une société de soutien scolaire en ligne payante, mais elle propose des vidéos gratuites sur YouTube pour éclairer des points de programme précis. Ici pas d'effet de style, ni d'effets spéciaux sur les images, c'est un prof, avec un tableau, un cours clair et concis. En 2017, la chaîne comptait 350 000 abonnés, aujourd'hui elle en a 907 000. Probablement que certains d'entre eux sont d'anciens abonnés désormais sur les bancs de l'université ou sur leurs lieux de travail, mais la chaîne est une référence absolue pour le sérieux des professeurs qui y interviennent depuis des années.

Viennent ensuite dans notre classement la cohorte des profs, ex-profs, ou universitaires, qui ont assez d'habileté à l'oral et le sens de l'accroche pour capter l'attention des jeunes sur des sujets aussi ardus que l'immunité adaptative.

En sciences, faites des expériences

Tania Louis aide les lycéens sur les questions de biologie et de virologie. Elle précise en général à quelle classe de lycéens s’adresse le contenu qu’elle poste, ce qui permet aux élèves de se diriger directement vers les sujets en rapport avec ce qu’ils apprennent en cours. Tania Louis est docteure en biologie et spécialisée dans l'étude des virus. Elle propose trois types de formats : des vidéos de quelques minutes sur des points particuliers, des vidéos pour apprendre à faire des expériences soi-même, et son ViroVlog où elle répond aux questions posées par ses fans.

En littérature et philosophie, analyse et clarté

Pour les élèves qui abordent la philosophie, allez voir Parle-moi de philo où l'on trouve des vidéos pour savoir comment faire une dissertation, analyser un texte philosophique. Tout cela vous le trouverez dans sa playlist "SOS Méthodologie". Et là Socrate et Platon peuvent dire ce qu'ils veulent, vous ne vous sentirez plus désarmés.

Pour les super as de la littérature classique, il y a depuis 2014, Mediaclasse qui s’adresse aux curieux. Romain, l’ancien prof de français (ça ne veut pas dire qu’il est vieux), se consacre à ses vidéos pour décortiquer la littérature. Lycéens, étudiants à la fac ou en khâgne, et professeurs qui recomposent leurs cours, sont les utilisateurs potentiels de cette chaîne. Entre résumés de grands classiques de la littérature, commentaires de texte complets et astuces méthodologiques, il y en a pour tous. Mediaclasse permet de passer directement à la relecture des chefs d’oeuvre, ce moment où l’on revient sur les détails, les descriptions, les indices, que l’écrivain.e a laissés traîner au fil de l’histoire pour lui donner sa signification profonde.

À suivre, au moment des révisions

Plus particulièrement adapté au moment des révisions, on pourra se concentrer sur l'Antisèche de Cyrus North, plus particulièrement adaptée pour le bac et du brevet. On peut attendre novembre pour s’y mettre.

Egalement très prisées, les chaînes, Amélie Bac de Français et Le Mock. Le Mock, créé par Redek et Pierrot, deux Lyonnais de cœur. Vous y trouverez des analyses express de grands textes, comme Andromaque, Don Juan, Madame Bovary, etc... des titres que l’on croise au cours de sa scolarité.

Quant à Amélie Bac de français, elle ne fait pas mystère de ses intentions. Classicisme, romantisme, réalisme, la littérature expliquée aux futurs bacheliers, voilà sa raison d'être. Amélie donnera aussi toutes les astuces pour réussir son oral, la conclusion d'un commentaire littéraire, et les secrets d'un bon commentaire composé.

Pour aller plus loin

En sciences, pour ceux qui ont envie de faire des découvertes, voilà deux youtubeur et youtubeuse dont les explications permettent de comprendre c'est qu'est une méthode scientifique, sur les exemples qu'ils étudient. Avec Scilabus on apprend l’histoire du web ou pourquoi il ne faut pas forcément essayer de faire passer le hoquet, ou encore l’origine du bruit du café. Derrière ces questions se cachent, dans la voix de Viviane Lalande, des réponses tout à fait scientifiques. Elle nous expliquait, avant l’été, boite de pétri et pipette en main, comment le vin arrive à grimper sur le verre.

Il y a un mois Léo Grasset sur Dirtybiologieé nous expliquait que le rose n’existait pas. Ça parait brutal, comme ça, comme affirmation, mais en 29 minutes, il en fait la démonstration, en commençant d’ailleurs par dire qu’on ne sait pas vraiment ce que sont les couleurs. Si le rouge ou le vert sont associés à des longueurs d’ondes précises de la lumière, ce n’est pas le cas pour le jaune ou le rose par exemple. De nombreuses couleurs de notre quotidien n'ont pas de longueur d'onde associée. C'est le cerveau qui entre alors en jeu. Qu'est-ce que tout ça raconte sur la nature de la réalité ? Mille autres sujets sont abordés, et l'on retrouve Léo Grasset également sur Twitch.

Dans le même genre, citons aussi la chaîne de David Louapre, Science étonnante. Les sujets y sont plus ardus mais les démonstrations passionnantes, captent l'attention.

Il existe encore beaucoup d'autres références possibles dans tous les domaines. En 2018 le ministère de la Culture a publié un rapport qui recensait 350 références sélectionnées rangées par domaines de recherche : littérature, langue, histoire, géographie, éducation civique, philosophie, économie, mathématiques, physique-chimie, biologie, technologie, arts, sport et la culture générale. Si elle mériterait une mise à jour, cette longue liste est une mine d'or pour qui veut remettre ses connaissances à niveau, ou bien approfondir un peu. Ce répertoire avait été établi pour répondre à la demande d'enseignants, car ils sont nombreux à s'appuyer sur des contenus YouTube pour introduire ou compléter leurs propres enseignements.