À compter de ce lundi, 3 500 agents de la SNCF - comme d'autres professions - sont tenus de présenter un pass sanitaire en règle. Non sans poser un certain nombre de questions.

Dès ce lundi, 3 500 agents de la SNCF seront soumis à l'obligation du pass sanitaire. © Maxppp / Alexis Sciard

"La loi s'impose à nous. On s'exécute. Comme tout un chacun". Pragmatique, quand on lui demande si l'obligation n'est pas mal vécue dans l'entreprise, Olivier Dépoulain de l'UNSA Ferroviaire, deuxième syndicat à la SNCF répond : "Il y a quelques réfractaires bien sûr, mais dans l'ensemble ça va." Il faut dire que les cheminots tenus de présenter un pass sanitaire conforme à partir d'aujourd'hui ne sont pas si nombreux.

Sur les 70 000 salariés que compte la compagnie, seuls 3 500 sont concernés : en priorité les contrôleurs au contact direct des voyageurs à bord des trains longue distance (TGV INOUI, OUIGO, Intercités). S'ajoutent à ces derniers les 2 000 agents d'entretien et baristas des wagons-restaurants employés par des sociétés sous-traitantes, lesquelles ont reçu ces dernières semaines un courrier pour les informer de leur nouvelle obligation.

Le pass oui, mais pas pour les conducteurs

En dehors de ces professions, pas de règle coercitive. Pas plus pour les personnels opérant sur TER - où le pass ne s'applique pas aux voyageurs - que pour les conducteurs. Retranchés dans leur cabine, ils ne sont en théorie pas au contact des usagers. "En théorie seulement" nuancent les syndicats. "Le souci, c'est que dans le cadre de leur service, pour passer d'un poste dans une gare à un autre, de nombreux conducteurs - comme les contrôleurs d'ailleurs - empruntent des trains, et parfois des TGV" explique Olivier Dépoulain. Il parie que le pass sanitaire, non imposé à leur métier aujourd'hui, le sera demain, de fait, s'ils veulent continuer à travailler.

Une large incitation à la vaccination

Les cheminots qui le souhaiteront pourront, comme le permet la loi, prendre si nécessaire des jours de congés le temps de faire leur seconde injection. Cela devra se faire en accord avec la direction qui dit "recenser depuis plusieurs semaines", la situation de ses agents.

Qu'en sera t-il en revanche si d'ici quelques temps le nombre de conducteurs à jour de leur pass se révélait insuffisant ? À la question de savoir s'il y a un risque de manquer de personnel pour faire rouler les trains, Olivier Dépoulain répond : "il existe". La SNCF précise s'être organisée afin que 100% des circulations prévues soient assurées. Si elle ne peut communiquer sur le nombre de cheminots aujourd'hui vaccinés, elle affirme les avoir largement incité en ce sens. Un cadre de l'entreprise d'ajouter par ailleurs : "les équipes médicales en interne ont bossé tout l'été".