Bonne nouvelle pour les professionnels du tourisme qui voient les réservations pour cet été repartir. Des séjours en France, mais également en Europe, dans des pays qui ne prévoient pas de quarantaine lors de l'arrivée sur place.

Les réservations de séjours en France et en Grèce, sont en très nette augmentation par rapport à l'été 2020 © Getty / Carol Yepes

Même s’il est de bon ton chez les professionnels français du tourisme de ne pas crier victoire trop tôt, certains parlent tout de même d'ores et déjà d’un été qui s’annonce bien. "Contrairement à l’année dernière ou de nombreuses frontières étaient fermées et ou les avions étaient cloués au sol, cette fois les Français arrivent à se projeter et réservent" constate Mélanie Lemarchand directrice de Lidl voyages. Ainsi la filiale tourisme de la chaine de grandes surface avance une progression de 100% des réservations par rapport à l’année dernière. "Bien entendu les Français réservent encore majoritairement des séjours en France" explique Mme Lemarchand, précisant que cela représente 70% des achats en ce moment sur son site.

Cette tendance on l’observe aussi chez Logis Hôtel, une chaine forte de 2 000 établissements traditionnels dans l’hexagone : "nous enregistrons en ce moment une progression de 142% des réservations par rapport à l’année dernière" indique Karim Soleilhavoup le directeur général de la chaine "et de surcroit une _augmentation de la durée des séjours de l’ordre de 30%_".

Être vacciné pour partir en Europe

Mais les candidats aux vacances n’ont plus, contrairement à l’année, dernière la notion de "patriotisme touristique" chevillée au corps. En effet, sur les sites des agences de voyages en ligne, on constate aussi une progression des réservations pour les séjours à l’étranger, essentiellement en Europe et plus particulièrement en Grèce et dans les Canaries et dans l’Espagne continentale.

Pour ce qui est de la Grèce, l’intérêt des touristes a augmenté très nettement depuis le début de la semaine après l’annonce par le gouvernement grec de la levée de la mesure d’isolement de tous les touristes entrant dans le pays. "Désormais il faut juste être vacciné ou disposer d’un test PCR de moins de 72 heures" explique Jean Marc Roucos le directeur de l’hôtel Angsana de Corfou. Pour le patron de cet hôtel de luxe cela devrait permettre de faire revenir les clients dans le pays "nous seront très heureux si vous arrivons à un taux de remplissage de l’hôtel de 65% mais nous ferons sans doute mieux et pourquoi pas 75%".

Et si les Français choisissent l’étranger, et surtout l'Europe, pour leurs prochaines vacances, c’est aussi parce que nombre d’entre eux, qui ont vu leurs séjours annulés l’année dernière, disposaient depuis d’un avoir valable 18 mois, avoir qu’ils utilisent en ce moment pour commander leurs prochains séjours.