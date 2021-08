Comment convaincre les récalcitrants à la vaccination ? Depuis le mois de juillet, les généralistes ont la possibilité d'obtenir, via l'Assurance maladie, la liste de leurs patients non-vaccinés. Une démarche qui permet de mieux comprendre les freins à la vaccination, et parfois de les lever.

Les médecins généralistes peuvent désormais obtenir la liste de leurs patients non-vaccinés © AFP / Georges Gonon-Guillermas / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Cinq millions de personnes fragiles sont encore à vacciner, selon le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Des Français souffrant de comorbidités et qui n’ont encore reçu aucune dose du vaccin contre le Covid-19. Pour tenter de les convaincre, l’Assurance-Maladie va relancer une campagne d’information auprès de 600 000 personnes, qualifiées de prioritaires étant donné leur âge et leur état de santé. Le gouvernement va également s’appuyer sur les médecins généralistes. Ils peuvent, depuis, le 29 juillet, accéder à la liste de leurs patients non-vaccinés. Un registre qui leur est envoyé par l’Assurance-maladie sous 48H.

Une quarantaine de patients à contacter, âgés de 18 à 83 ans

Sur 50 000 praticiens, 13 000 médecins traitants ont déjà fait la démarche. Parmi eux, le docteur François Teboul qui exerce à Paris. Sur son écran d’ordinateur s’affiche le nom des patients…une quarantaine, âgés de 18 à 83 ans. Il faut donc les appeler un par un pour tenter de les convaincre. Une démarche inédite pour le praticien. "On n’a pas l’habitude les appeler pour leur proposer des soins. Et donc là, de prendre le listing et d’appeler les gens, je ne sais pas trop comment ils vont accueillir la démarche", confirme-t-il.

Je n’ai pas très envie de le faire. J’ai un peu peur, je me dis qu’avec ça je vais crever en m’étouffant.

Son premier coup de fil est pour une octogénaire. Mais la réponse cette femme, pourtant âgée, est sans appel : elle redoute les effets secondaires de la vaccination. "Je n’ai pas très envie de le faire. J’ai un peu peur, je me dis qu’avec ça je vais crever en m’étouffant ", dit-elle d’une voix hésitante. Le médecin se veut rassurant. "Le risque est davantage avec le Covid", tente-t-il mais le dialogue est compliqué. "C’est très difficile de raisonner avec elle, parce que c’est vrai qu’elle a des effets secondaires avec beaucoup de médicaments. Pour elle, l’expérience prouve qu’elle a raison de se méfier". Mais le médecin connait sa patientèle. Il lui faudra du temps pour la rassurer et lui faire changer d’avis.

La liste des patients devra être effacée une fois la campagne achevée

Le généraliste poursuit son listing. Prochain appel ? La maman d’une patiente vaccino-sceptique, qui ne serait pas contre l’aide du médecin de famille. "Quand on a une discussion là-dessus… on s’énerve ! ", admet-elle. "Moi je suis vaccinée, son père est vacciné… mais elle ne veut pas, travaillez-là ! ". Ce sera un échec, le médecin ne parviendra pas, malgré ses arguments concernant son diabète, à convaincre cette femme d'une cinquantaine d'années. "Je ne peux pas vous dire exactement la peur que j’ai, mais ça me fait peur", explique-t-elle. Le docteur Teboul lui donne rendez-vous à la rentrée pour rediscuter. "Le coup de fil n’est pas toujours déterminant, mais cela permet de garder le dialogue ouvert. Après, les gens sont libres, responsables et sans excuses. S’ils décident de ne pas se vacciner, c’est leur choix" rappelle le médecin philosophe et déterminé.

Le docteur Teboul se rendra d’ailleurs au domicile des personnes les plus âgées, ceux qui n'ont pas encore sauté le pas, n’arrivant pas à prendre rendez-vous en ligne ou à se déplacer.

Comme demandé par la Cnil, la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les généralistes devront effacer, les fichiers auxquels ils ont eu accès une fois la campagne d’information menée.