Ils se sont connus dans des conditions dramatiques. Ils n’avaient parfois pas grand-chose en commun. Mais ils sont devenus indispensables les uns pour les autres, jusqu'à se surnommer les "potages", contraction de "potes" et "otages". On vous raconte ces amitiés du 13 novembre.

Des fleurs devant la façade du Bataclan à Paris, le 18 novembre 2015 © AFP / DOMINIQUE FAGET

Depuis que Sébastien s’est installé à Paris, il y a un peu plus d’un an, il a pris le relais pour organiser lui aussi les rendez-vous : aller boire des coups dans leur “QG”, un bar de l’ouest parisien ou jouer de la guitare ensemble. Car ces trois-là ne restent jamais vraiment longtemps sans se voir. David, photographe de 29 ans, Sébastien, juriste de 39 ans et Stéphane, informaticien de 54 ans. “Stéphane, c’est un peu mon grand frère, mais pour David c’est même presque un deuxième père”, sourit Sébastien avec douceur. Avant de se tourner vers David : “C’est même toi qui dis ça, non ?” David acquiesce. Filiale, fraternelle, fusionnelle, peu importe finalement comment on qualifie leur amitié, elle est tout simplement devenue indispensable. “On en a viscéralement besoin”, explique Sébastien.

Rester humain

D’ailleurs David s’en est rendu compte tout de suite, se souvient-il, alors même que la mort était là, à ses pieds. Littéralement sous ses pieds. Car la première fois que David voit Sébastien, ils sont tous les deux suspendus dans le vide, accrochés à une fenêtre du premier étage du Bataclan. Lorsqu’il a vu depuis le balcon “un mec en jogging blanc qui tire”, David a eu “ce réflexe un peu bizarre de vouloir essayer de grimper sur le toit”. Mais le jeune homme n’y parvient pas, se lacère les doigts sur une gouttière métallique. “Et puis, il y a un mec qui s’est mis à côté de moi, il a dû trouver que j’avais eu une bonne idée”, raconte David. Ce mec, c’est Sébastien qui voit “cette forme noire qui se balance dans le vide, qui a certainement aussi mal aux mains que moi, je me dis que c’est un compagnon de galère.”

Juste en-dessous d’eux, dans le passage Saint-Pierre Amelot qui borde l’immeuble du Bataclan, “il y a des gens qui agonisent", poursuit David, "et donc il y a ce rapprochement avec la mort. Jusque là, c’était des sons, des images. C’est devenu : si tu ne meurs pas d’un coup de feu, tu vas mourir de la chute.” Alors, David se tourne vers Sébastien et lance, peut-être autant pour se rassurer lui-même d’ailleurs : “Ne t’inquiète pas, on va s’en sortir et on ira boire des coups ensemble.” Pour Sébastien, “c’est la bascule de la soirée. Par ses mots, David m’a reconnecté à mon humanité.”

Mais pour les deux hommes, ce n’est pourtant que le début de longues heures d’angoisse. Quelques minutes après, par la fenêtre à laquelle ils sont accrochés, ils aperçoivent “la porte qui s’ouvre, une silhouette et une kalachnikov”. L’un des terroristes les interpelle : “Descendez de là parce que je viens de tuer cent personnes et vous ne ferez pas la différence.” Alors qu’en fait si, la différence est là : “Elle existait désormais puisqu’on était ensemble avec Sébastien”, raconte David.

Elle existe encore plus quand, sous la menace des kalachnikovs, David et Sébastien sont rassemblés avec d’autres otages restés à l’intérieur. Car là, David découvre Stéphane : “Ce grand homme chauve, habillé en costume, avec une allure de bureaucrate.” Cet inconnu dont il sent le parfum, imagine la vie, perçoit la peur. Les terroristes les placent l’un à côté de l’autre, face à l’une des fenêtres “pour servir de bouclier humain, explique Stéphane, et surveiller s’il n’y avait pas des snipers sur les toits”. Et c'est alors, tandis que la peur lui dévore les entrailles, qu’il a acquis la certitude qu’il allait mourir là, que Stéphane sent David lui prendre la main. “Et il me dit : ça va aller.”

À quelques mètres de là, derrière la porte du couloir, Bruno et Édith se cachent, tétanisés. Lorsqu’il voit cette jeune femme qu’il ne connait pas venir se réfugier à côté de lui, Bruno se met immédiatement “dos à elle. J’avais vu qu’elle était plus jeune que moi donc je me suis dis : si ils tirent, je la protègerai peut-être un peu.” “On est restés longtemps comme ça", poursuit Édith, "et pendant tout ce temps, Bruno essayait de me rassurer.” Car avant d’emmener les otages dans le couloir, les terroristes ont tiré “rangée par rangée” entre les fauteuils du balcon. Édith et Bruno, qui se terrent sous la dernière rangée de fauteuils, ne sont miraculeusement pas touchés. Mais ils se recroquevillent un peu plus encore, Édith en position fœtale, Bruno dont le cœur cogne violemment dans la poitrine. “Édith, c’est la seule personne qui a vécu la même chose que moi pendant une heure et demi, la seule qui peut me comprendre, la seule peut-être avec qui je n’ai pas joué un rôle et qui m’a vu avec ma peur.”

Se (re)trouver

Alors, tous ont voulu se retrouver. Ils n’avaient souvent qu’un prénom, parfois même pas. Dans les jours qui suivent les attentats, les messages se multiplient sur Facebook. Pour retrouver “l’homme qui a sauvé la vie de ma femme”, “le jeune homme au T-shirt rouge”, “la jeune femme blessée à côté de moi”. Pour David, otage du Bataclan, c’est l’ex-femme de Stéphane, chilienne comme lui, qui parvient à le retrouver sur les réseaux sociaux. Puis, ils retrouvent Sébastien. Et décident de se revoir. “Dès le lendemain ou le surlendemain des attentats, c’était une évidence : j’avais besoin de retrouver les personnes qui avaient vécu ça avec moi”, explique Stéphane.

Premier rendez-vous est pris au café Charbon, dans le 11e arrondissement de Paris. David se souvient : “Je suis au comptoir, un grand et très beau comptoir en zinc. J’ai une pinte. J’entends la porte qui s’ouvre et je vois le grand mec chauve qui était à ma droite” pendant la prise d’otages. Entre eux, c’est “une évidence, un coup de foudre”, sourit David. “C’est comme si on s’était toujours connus”, poursuit Stéphane. “Il y a une chaleur inexplicable qui s'est dégagée entre nous”, renchérit Sébastien, “on ne parle pas beaucoup, on est juste heureux de se voir. Et dès le premier soir, une connivence s’est installée, qui était là pour durer et qu’il est devenu nécessaire d’entretenir.“

Pour Bruno et Édith, les retrouvailles sont plutôt “bizarres”. “En fait, on ne se connaissait pas”, raconte Édith. Depuis, ils ont tissé “un lien très fort, au-delà de l’amitié, explique Bruno, pour moi Édith, c’est comme une sœur. Et nos liens vont au-delà du Bataclan. On n’est pas devenus amis que parce qu’on s’est rencontrés là-dedans, on a aussi des goûts, un humour en commun”. Mais surtout, ces liens “permettent de continuer à vivre. Ça veut dire que tout n’est pas noir. Car si tout n’était qu’enfer après ça, on ne s’en sortirait jamais.”

David, Stéphane et Sébastien ont, eux, élargi le cercle aux autres otages : Marie, Arnaud, Grégory, Caroline, etc. Ils se sont même trouvé un nom : les potages, contraction de potes et otages. Ensemble, ils partagent tant les moments douloureux que les soirées arrosées, les doutes que les concerts improvisés. “Avec les potages, résume Sébastien, je ne me sens pas jugé. Je peux être moi-même. Il y a une grosse bienveillance qui se passe parfois de mots, ça passe par un regard, une tape dans le dos.” Une bienveillance qui les a tous aidés à se reconstruire. Et qui fait “parfois plus de bien qu’une heure chez le psy”.