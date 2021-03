Une réunion de crise s'est tenue le 27 mars à l'APHP, pour échanger des projections à courte échéance, avec des chiffres jamais atteints en Île-de-France. Au cours du mois d'avril, si de nouvelles restrictions n'entrent pas en vigueur, 4 400 malades pourraient être admis en réanimation en région parisienne.

Si les contaminations ne baissent pas, les hospitalisations et besoins en réanimation seront insupportables, bilan d'une réunion de crise à l'AP-HP © AFP / Thomas KIENZLE

Une évolution sanitaire pire que ce qu'on attendait. Si les contaminations ne baissent pas, les hospitalisations et besoins en réanimation vont rapidement devenir insupportables. Une réunion de crise à l'APHP, tenue samedi 27 mars, fait part de projections à courte échéance, avec des chiffres jamais atteints en Île-de-France.

Des projections alarmistes

Ces projections sont fiables, affirment plusieurs médecins qui ont participé à la visioconférence de crise. Si un confinement dur ne se met pas en place très rapidement, c'est-à-dire au 1er avril, le nombre d'hospitalisations, chaque jour en Île-de-France, pourrait s'élever à 230 contre 120 aujourd'hui.

Si un confinement strict entre en vigueur au 1er avril, le pic sera atteint le 12 avril avec un nombre de malades en réanimation s'élevant à 3 470, selon ces projections.

"Des chiffres vertigineux"

Pour le professeur Bertrand Guidet, chef de service de réanimation à l'hôpital Saint Antoine, "si on attend un peu, c'est-à-dire un confinement le 8 avril, le pic serait autour du 19 avril avec des chiffres vertigineux, plus de 4 000 personnes en réa en Île-de-France, on parle de 4 400 malades et donc clairement, on ne sera pas capables de faire face à la demande...On admettra en réanimation les malades dont on pense qu'ils vont le plus en bénéficier. Que fait-on des autres ?" demande le professeur Guidet. "Nous ne souhaitons pas, nous, en tant que professionnels, en tant que réanimateurs, assumer seuls la responsabilité de telles situations extrêmes".

Même en déprogrammant au maximum, même en prenant en charge avec des oxygénations à très haut débit dans des salles autres que de réanimation, les médecins le savent, il faudra alors faire des choix.