La "reine du Crime" a écrit 66 romans - parfois sous pseudonyme. Sonia Feertchak, Violaine Chivot, François Rivière, Marie-Hélène Baylac et Eric Libiot étaient invités dans "Grand bien vous fasse" pour évoquer Agatha Christie. L'occasion pour eux d'évoquer aussi leurs romans préférés. Retrouvez leurs conseils ici.

Margaret Rutherford (1892-1972), qui a interprété Miss Marple dans cinq films britanniques © Getty / Silver Screen Collection

"Le vallon" (1945)

Un médecin du nom de John Christow est retrouvé tué par balles au bord de la piscine de la propriété Le Vallon qui appartient à leur amie Lady Angkatell, où il passait le week-end ; sa femme Gerda à côté du corps, un pistolet à la main. Hercule Poirot mène l'enquête dans le domaine et essaie de démêler l'affaire, qui semble osciller entre simplicité et complexité.

"Le train de 13h50" (1957)

Depuis un train qui circule le long le long d'un autre train, une amie de Miss Marple, aperçoit un homme qui est en train d'assassiné une femme. Mais elle ne le voit que de dos. Miss Marple va mener l'enquête, à distance.

"Hercule Poirot quitte la scène" (1975)

L'action se passe à Styles Court, lieu où se déroula la première œuvre d'Agatha Christie mettant en scène Hercule Poirot. On y voit également le retour d'Hastings, compagnon de première heure d'Hercule Poirot. Styles Court s'est transformée en pension de famille. Poirot, visiblement diminué, claudiquant, cardiaque, ayant changé de valet de chambre, annonce à Hastings qu'ils vont partir, une fois de plus, à la chasse au meurtrier.

"Némésis" (1971)

Miss Marple vient d’apprendre le décès de Jason Rafiel. De manière posthume, elle reçoit de ce dernier une mystérieuse lettre dépourvue d'indications et qui lui enjoint de mettre ses talents au service de la justice afin d’élucider un meurtre...

"Le couteau sur la nuque" (1933)

Après un spectacle de Carlotta Adams, la célèbre imitatrice, Hercule Poirot et Hastings vont au restaurant où ils rencontrent Jane Wilkinson, une grande actrice, qui leur demande de la suivre dans sa suite. Elle leur explique qu'elle veut « se débarrasser » de son mari, mais que celui-ci refuse le divorce. Le lendemain, Lord Edgware est retrouvé mort chez lui, poignardé à la nuque.

"Le crime est notre affaire" (1929)

Recueil de quinze nouvelles d'Agatha Christie, mettant en scène les deux personnages Tommy et Tuppence Beresford.

"Loin de vous ce printemps" (1944)

Publié sous le pseudonyme de Mary Westmacott. Agatha Christie a écrit le roman en seulement trois jours.

"La maison biscornue" (1949)

Les trois générations de la famille Leonides, des Anglais d'origine grecque, vivent ensemble dans une grande demeure biscornue, sous le patriarcat d'Aristide. Après que le vieil homme a été retrouvé sans vie, sa petite-fille Sophia fait part à son fiancé Charles Hayward de sa décision de ne pas consentir à l'épouser tant que le meurtrier n'aura pas été appréhendé. Désespéré de ne pouvoir obtenir sa main, il commence sa propre enquête.

"Philomel Cottage"

Initialement publiée en novembre 1924 dans la revue The Grand Magazine au Royaume-Uni, cette nouvelle a été reprise en recueil en 1934 dans The Listerdale Mystery and Other Stories au Royaume-Uni. Elle a été publiée pour la première fois en France dans le recueil Douze nouvelles en 1963.

"La boîte de chocolat"

Initialement publiée le 23 mai 1923 dans la revue The Sketch au Royaume-Uni, cette nouvelle a été publiée pour la première fois en France dans la revue Mystère magazine en juin 1964, puis dans le recueil Le Bal de la victoire en 1979.Cette nouvelle est l'une des rares histoires où Hercule Poirot admet ne pas avoir réussi son enquête. De plus, l'histoire nous emmène du temps où Poirot était simple policier en Belgique.

"Un cadavre dans la bibliothèque" (1946)

Le cadavre étranglé d'une femme inconnue est découvert au petit matin sur le tapis de la bibliothèque de la demeure du colonel Arthur Bantry et de son épouse Dolly. Celle-ci fait immédiatement appel au bon sens de son amie Miss Marple, pour dénouer un écheveau encore plus compliqué qu'il n'y paraît au premier abord.

"L'heure zéro" (1944)

C'est le cinquième et dernier roman mettant en scène le superintendant Battle.